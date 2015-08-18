Комітет не підтримав призов інвалідів 3 групи та мобілізацію транспорту у ФОПів, – Арахамія

Терміни подачі нового проєкту закону поки невідомо.



Про це повідомляє Давида Арахамію в ефірі телемарафону.



"У нас було закрите засідання, де ми запросили військове керівництво. Законопроект дуже резонансний. Дуже багато до нього уваги, він великий - більше 200 сторінок. Ми на комітеті працювали десь 5 днів в режимі нон-стоп, щоб аналізувати кожну норму, яка там. Ви знаєте, що омбудсмен виступив з тим, що там є норми, які порушують права людини. Є проблеми в законопроекті, їх немало", - сказав він.



Арахамія зазначив, що військові запевнили народних депутатів у необхідності провести мобілізацію, щоб поповнити резерви. За його словами, той спосіб, який запропонував уряд, не влаштовує багато політсил, тому вирішили повернути ініціатору законопроєкт. Кабмін має з військовими напрацювати нове рішення з урахуванням пропозицій Ради.



Які пропозиції були від комітету?



Голова франції "Слуга народу" зазначив, що Комітет з нацбезпеки надав багато пропозицій. Наприклад, щодо питання мобілізації транспорту у ФОПів. Парламент виступив проти цього.



"Ми сказали, що такого не може бути. Ми сказали про інвалідів - ми не допустимо того, щоб інваліди 3 групи могли йти до призову, тому що там багато людей, які не мають одного з органів, чи хворі на туберкульоз. Навіщо це в армії?" - сказав нардеп.



Арахамія підтвердив, що є питання до пропозиції розсилати повістки електронною поштою.



"Взагалі не можна обговорювати, яким чином, надіславши повістку, починається кримінальна відповідальність за ухиляння, хоча людина може просто не мати такого доступу", - заявив парламентар.



Він додав, що у комітеті Ради багато часу присвятили темі навчання мобілізованих. Парламент хоче, аби в новому законі була норма про обов'язковий навчальний курс.



"Ми багато уваги присвятили підвищенню рівня навчання в учбових центрах, тому що ми багато отримуємо історій, коли людину мобілізували, він навчився нібито, має пройдений курс, на передовій, а потім виявляється, що вони одну гранату кинули і більше немає ніяких навичок. Таким чином ми не будемо більше пропускати. Прямо в законі в рекомендаціях записали, що це має бути обов'язковий курс. Ненавчені солдати - це російська модель, ми не хочемо таку модель застосовувати в Україні", - розповів Арахамія.



Він наголосив, що в Україні було декілька хвиль мобілізації, які не були такими резонансними як ця.



Термін подачі нового закону



"Ми не обговорювали терміни, ми сказали так - що ми розуміємо, якщо військовим потрібно, ми зберемось в будь-який день чи вночі, і всі будемо голосувати. Просто дайте якісний документ", - заявив Арахамія.



Розгляд законопроєкту про мобілізацію



Наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Документ розглядали у Комітеті з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.



Раніше у Раді заявили, що парламент у першому читанні розгляне законопроєкт 11 січня. Але вчора стало відомо, що документ повертають до уряду на доопрацювання, його офіційно відкликали з Ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна рада України запропонувала поправки до законопроєкту про мобілізацію, який повернули до Кабінету міністрів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народу"в ефірі телемарафону."У нас було закрите засідання, де ми запросили військове керівництво. Законопроект дуже резонансний. Дуже багато до нього уваги, він великий - більше 200 сторінок. Ми на комітеті працювали десь 5 днів в режимі нон-стоп, щоб аналізувати кожну норму, яка там. Ви знаєте, що омбудсмен виступив з тим, що там є норми, які порушують права людини. Є проблеми в законопроекті, їх немало", - сказав він.Арахамія зазначив, що військові запевнили народних депутатів у необхідності провести мобілізацію, щоб поповнити резерви. За його словами, той спосіб, який запропонував уряд, не влаштовує багато політсил, тому вирішили повернути ініціатору законопроєкт. Кабмін має з військовими напрацювати нове рішення з урахуванням пропозицій Ради.Голова франції "Слуга народу" зазначив, що Комітет з нацбезпеки надав багато пропозицій. Наприклад, щодо питання мобілізації транспорту у ФОПів. Парламент виступив проти цього."Ми сказали, що такого не може бути. Ми сказали про інвалідів - ми не допустимо того, щоб інваліди 3 групи могли йти до призову, тому що там багато людей, які не мають одного з органів, чи хворі на туберкульоз. Навіщо це в армії?" - сказав нардеп.Арахамія підтвердив, що є питання до пропозиції розсилати повістки електронною поштою."Взагалі не можна обговорювати, яким чином, надіславши повістку, починається кримінальна відповідальність за ухиляння, хоча людина може просто не мати такого доступу", - заявив парламентар.Він додав, що у комітеті Ради багато часу присвятили темі навчання мобілізованих. Парламент хоче, аби в новому законі була норма про обов'язковий навчальний курс."Ми багато уваги присвятили підвищенню рівня навчання в учбових центрах, тому що ми багато отримуємо історій, коли людину мобілізували, він навчився нібито, має пройдений курс, на передовій, а потім виявляється, що вони одну гранату кинули і більше немає ніяких навичок. Таким чином ми не будемо більше пропускати. Прямо в законі в рекомендаціях записали, що це має бути обов'язковий курс. Ненавчені солдати - це російська модель, ми не хочемо таку модель застосовувати в Україні", - розповів Арахамія.Він наголосив, що в Україні було декілька хвиль мобілізації, які не були такими резонансними як ця."Ми не обговорювали терміни, ми сказали так - що ми розуміємо, якщо військовим потрібно, ми зберемось в будь-який день чи вночі, і всі будемо голосувати. Просто дайте якісний документ", - заявив Арахамія.Наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Документ розглядали у Комітеті з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.Раніше у Раді заявили, що парламент у першому читанні розгляне законопроєкт 11 січня. Але вчора стало відомо, що документ повертають до уряду на доопрацювання, його офіційно відкликали з Ради.

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