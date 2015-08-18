Комітет не підтримав призов інвалідів 3 групи та мобілізацію транспорту у ФОПів, – Арахамія

Комітет не підтримав призов інвалідів 3 групи та мобілізацію транспорту у ФОПів, – Арахамія
Верховна рада України запропонувала поправки до законопроєкту про мобілізацію, який повернули до Кабінету міністрів. Терміни подачі нового проєкту закону поки невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в ефірі телемарафону.

"У нас було закрите засідання, де ми запросили військове керівництво. Законопроект дуже резонансний. Дуже багато до нього уваги, він великий - більше 200 сторінок. Ми на комітеті працювали десь 5 днів в режимі нон-стоп, щоб аналізувати кожну норму, яка там. Ви знаєте, що омбудсмен виступив з тим, що там є норми, які порушують права людини. Є проблеми в законопроекті, їх немало", - сказав він.

Арахамія зазначив, що військові запевнили народних депутатів у необхідності провести мобілізацію, щоб поповнити резерви. За його словами, той спосіб, який запропонував уряд, не влаштовує багато політсил, тому вирішили повернути ініціатору законопроєкт. Кабмін має з військовими напрацювати нове рішення з урахуванням пропозицій Ради.

Які пропозиції були від комітету?

Голова франції "Слуга народу" зазначив, що Комітет з нацбезпеки надав багато пропозицій. Наприклад, щодо питання мобілізації транспорту у ФОПів. Парламент виступив проти цього.

"Ми сказали, що такого не може бути. Ми сказали про інвалідів - ми не допустимо того, щоб інваліди 3 групи могли йти до призову, тому що там багато людей, які не мають одного з органів, чи хворі на туберкульоз. Навіщо це в армії?" - сказав нардеп.

Арахамія підтвердив, що є питання до пропозиції розсилати повістки електронною поштою.

"Взагалі не можна обговорювати, яким чином, надіславши повістку, починається кримінальна відповідальність за ухиляння, хоча людина може просто не мати такого доступу", - заявив парламентар.

Він додав, що у комітеті Ради багато часу присвятили темі навчання мобілізованих. Парламент хоче, аби в новому законі була норма про обов'язковий навчальний курс.

"Ми багато уваги присвятили підвищенню рівня навчання в учбових центрах, тому що ми багато отримуємо історій, коли людину мобілізували, він навчився нібито, має пройдений курс, на передовій, а потім виявляється, що вони одну гранату кинули і більше немає ніяких навичок. Таким чином ми не будемо більше пропускати. Прямо в законі в рекомендаціях записали, що це має бути обов'язковий курс. Ненавчені солдати - це російська модель, ми не хочемо таку модель застосовувати в Україні", - розповів Арахамія.

Він наголосив, що в Україні було декілька хвиль мобілізації, які не були такими резонансними як ця.

Термін подачі нового закону

"Ми не обговорювали терміни, ми сказали так - що ми розуміємо, якщо військовим потрібно, ми зберемось в будь-який день чи вночі, і всі будемо голосувати. Просто дайте якісний документ", - заявив Арахамія.

Розгляд законопроєкту про мобілізацію

Наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Документ розглядали у Комітеті з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

Раніше у Раді заявили, що парламент у першому читанні розгляне законопроєкт 11 січня. Але вчора стало відомо, що документ повертають до уряду на доопрацювання, його офіційно відкликали з Ради.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: законопроект, мобілізація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянам пояснили, за що буде додаткова газова платіжка
Сьогодні, 17:16
Судитимуть 43-річного ківерчанина, який зберігав на комп'ютері дитячу порнографію
Сьогодні, 17:00
Комітет не підтримав призов інвалідів 3 групи та мобілізацію транспорту у ФОПів, – Арахамія
Сьогодні, 16:45
Британія і Україна підписали угоду про гарантії безпеки
Сьогодні, 16:27
Троє волинян постраждали від шахраїв
Сьогодні, 16:23
Схожі новини
У Раді зареєстрували п’ять законопроєктів про мобілізацію У Раді зареєстрували п’ять законопроєктів про мобілізацію
09 січень, 11:07
Навіть легально українці не зможуть відкупитись від призову Навіть легально українці не зможуть відкупитись від призову
18 серпень, 2015, 19:29
Нардеп з Волині наполягає на звільненні від військової служби осіб, які мають дітей-інвалідів. ВІДЕО Нардеп з Волині наполягає на звільненні від військової служби осіб, які мають дітей-інвалідів. ВІДЕО
07 квітень, 2015, 14:28
Семенченко зареєстрував законопроект, який дозволяє відкупитись від мобілізації Семенченко зареєстрував законопроект, який дозволяє відкупитись від мобілізації
27 лютий, 2015, 16:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянам пояснили, за що буде додаткова газова платіжка
Сьогодні, 17:16
 0
Судитимуть 43-річного ківерчанина, який зберігав на комп'ютері дитячу порнографію
Сьогодні, 17:00
 0
Комітет не підтримав призов інвалідів 3 групи та мобілізацію транспорту у ФОПів, – Арахамія
Сьогодні, 16:45
 0
Британія і Україна підписали угоду про гарантії безпеки
Сьогодні, 16:27
 0
Троє волинян постраждали від шахраїв
Сьогодні, 16:23
 0
Медіа
відео
1/8