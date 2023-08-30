Судитимуть 43-річного ківерчанина, який зберігав на комп'ютері дитячу порнографію
Сьогодні, 17:00
Зберігав на комп'ютері дитячу порнографію: волинянин постане перед судом.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне одержання 43-річним жителем міста Ківерці доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та умисне її зберігання ним без мети збуту чи розповсюдження.
За даними слідства, у листопаді 2022 року чоловік із мережі Інтернет завантажував на власний комп'ютер та зберігав на жорсткому диску зображення і відеофайли, що містять дитячу порнографію.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 301-1 КК України, за умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій, умисне її зберігання без мети збуту.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне одержання 43-річним жителем міста Ківерці доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та умисне її зберігання ним без мети збуту чи розповсюдження.
За даними слідства, у листопаді 2022 року чоловік із мережі Інтернет завантажував на власний комп'ютер та зберігав на жорсткому диску зображення і відеофайли, що містять дитячу порнографію.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 301-1 КК України, за умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій, умисне її зберігання без мети збуту.
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