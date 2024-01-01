Лучани проведуть в останню путь Героя Мирослава Гузара

У понеділок, 15 січня, у Луцьку відбудеться прощання з загиблим військовослужбовцемПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Гузара Мирослава Віталійовича (13.02.1989 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації тапід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Лиман Донецької області.Поховають Мирослава Гузара на кладовищі у селі Підгайці.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.