Лучани проведуть в останню путь Героя Мирослава Гузара
Сьогодні, 17:29
У понеділок, 15 січня, у Луцьку відбудеться прощання з загиблим військовослужбовцем Мирославом Гузарем.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Гузара Мирослава Віталійовича (13.02.1989 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Лиман Донецької області.
Поховають Мирослава Гузара на кладовищі у селі Підгайці.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Гузара Мирослава Віталійовича (13.02.1989 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Лиман Донецької області.
Поховають Мирослава Гузара на кладовищі у селі Підгайці.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.
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