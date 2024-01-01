На Волині потеплішає, але не надовго

Волинські синоптики розповіли, коли на території Луцька та області стане тепліше, щоправда не надовго.Прогноз погоди на найближчі дні опублікували в телеграмі Волинського обласного центрі з гідрометеорології.13 січня територією України буде переміщуватися циклон з півночі.У зв'язку з цим на Волині очікується сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 4-9⁰ морозу, вдень - 1-6⁰ морозу.14-16 січня стане тепліше. Нічна температура знизиться до 0-5⁰ морозу, денна буде близько нуля. Йтиме невеликий сніг, місцями мокрий сніг.Проте, від 17 січня знову стане прохолодніше. Температура вночі становитиме 2-7⁰ морозу, вдень 0-5⁰ морозу