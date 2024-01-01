На Волині потеплішає, але не надовго

На Волині потеплішає, але не надовго
Волинські синоптики розповіли, коли на території Луцька та області стане тепліше, щоправда не надовго.

Прогноз погоди на найближчі дні опублікували в телеграмі Волинського обласного центрі з гідрометеорології.

13 січня територією України буде переміщуватися циклон з півночі.
У зв'язку з цим на Волині очікується сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 4-9⁰ морозу, вдень - 1-6⁰ морозу.

14-16 січня стане тепліше. Нічна температура знизиться до 0-5⁰ морозу, денна буде близько нуля. Йтиме невеликий сніг, місцями мокрий сніг.

Проте, від 17 січня знову стане прохолодніше. Температура вночі становитиме 2-7⁰ морозу, вдень 0-5⁰ морозу

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Теги: погода, Волинь
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