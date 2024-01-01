Скількох волинян ВЛК визнали непридатними або обмежено придатними для армії

Третину волинян, які протягом 9 місяців 2023-го проходили ВЛК, визнали непридатними абоПро це йдеться у повідомленні НАЗК.Національне агентство з питань запобігання корупції зібрало і систематизувало інформацію щодо організації діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК) для проведення комплексного дослідження корупційних ризиків.Під час підготовки до дослідження було зібрано великий масив унікальних даних, які можуть бути корисними для робочих груп, створених Міністерством оборони України для перевірки прийнятих ВЛК постанов, а також для правоохоронних органів та суспільства в цілому. Ці дані можуть бути індикаторами наявності корупційних ризиків у діяльності ВЛК територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).НАЗК направило запити до обласних та Київського міського ТЦК та СП, зокрема, щодо: кількості постанов про визнання осіб обмежено придатними та непридатними до військової служби з виключенням їх з військового обліку у 2021, 2022 та станом на вересень 2023 року.Як кажуть у НАЗК, спостерігається зростання більше ніж удвічі середнього відсотка непридатних осіб за 9 місяців 2023 року порівняно з показником 2021 року (на 4%). Також зріс середній відсоток обмежено придатних осіб (на 7%).Зокрема на Волині протягом 9 місяців 2023-го ВЛК визнали обмежено придатними 24% осіб, які проходили ВЛК. У 2022-му цей показник становив 15%.Окрім того, непридатними до військової служби упродовж 9 місяців 2023-го ВЛК визнали 8% волинян, які проходили комісію. У попередньому році цей показник становив 10%.Загалом виявлено суттєву відмінність частки осіб, непридатних до військової служби, у Києві та Полтавській області порівняно із середнім показником по Україні. Зокрема, у 2022 році у Києві цей показник перевищував середнє значення (8%) на 9%, а в Полтавській області – на 8%. За 9 місяців 2023 року в Києві цей показник перевищив середнє значення (7%) на 11%, а в Полтавській області - на 13%.