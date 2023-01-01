Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав виключення терміну «обмежено придатний»

Валерій Залужний підтримав виключення терміну «обмежено придатний». За його словами, придатність до служби вирішує військово-лікарська комісія.



Про це він сказав в етері телемарафону «Єдині Новини», пише



За словами Залужного, що оперувати інвалідністю II-III групи не актуально. Так, придатність визначає не сам статус інвалідності, а військово-лікарська комісія. Він зазначив, що у законопроєкті треба залишити 2 поняття: придатна до військової служби й непридатна, а поняття «обмежено придатний» — виключити.



«Ми з повагою ставимось до людей, які перебувають у цивільному середовищі, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які за своїми показниками можуть воювати. Але все буде вирішувати ВЛК», — сказав головнокомандувач.



Що передувало?



Ввечері 25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».



Зокрема у документі йдеться про виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби. Варто зазначити, що наразі цей законопроєкт мають розглянути в парламенті, тож пропозиції можуть бути змінені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач ЗСУпідтримав виключення терміну «обмежено придатний». За його словами, придатність до служби вирішує військово-лікарська комісія.Про це він сказав в етері телемарафону «Єдині Новини», пише Громадське За словами Залужного, що оперувати інвалідністю II-III групи не актуально. Так, придатність визначає не сам статус інвалідності, а військово-лікарська комісія. Він зазначив, що у законопроєкті треба залишити 2 поняття: придатна до військової служби й непридатна, а поняття «обмежено придатний» — виключити.«Ми з повагою ставимось до людей, які перебувають у цивільному середовищі, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які за своїми показниками можуть воювати. Але все буде вирішувати ВЛК», — сказав головнокомандувач.Ввечері«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та».Зокрема у документі йдеться про виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби. Варто зазначити, що наразі цей законопроєкт мають розглянути в парламенті, тож пропозиції можуть бути змінені.

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