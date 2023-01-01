«Мар'їнки більше немає», – Залужний

Валерій Залужний заявив, що міста Мар'їнки, що на Донеччині, більше немає.



Про це він сказав на пресконференції 26 грудня, повідомила журналістка



На запитання журналістів щодо заяви росіян про повне захоплення міста, Залужний відповів, що українські війська відійшли: у деяких місцях окопалися на околицях Марʼїнки, а в інших — трохи далі.



"Що стосується ведення бойових дій навколо Авдіївки, не треба зациклюватися і на цьому робити шоу. Ведення бойових дій підпорядковується законам військовим, і вони не підпорядковуються тому, що чогось там хочуть політики чи журналісти.



Противник зараз має можливість концентрувати сили і можуть робити за два-три місяці те, що вони зробили з Бахмутом. Ми будемо обороняти рівно стільки, скільки вистачить сил. Але якщо будемо розуміти, що краще зберегти людей, а потім відвоюємо це", - сказав Залужний.



Що передувало?



Міністр оборони рф сергій шойгу 25 грудня доповів лідерові росії володимиру путіну про нібито повне захоплення міста Мар'їнка, що на Донеччині. У Збройних силах України це заперечили: кажуть, що бої за місто тривають.



Український аналітичний проєкт DeepState 14 грудня повідомляв, що російські війська контролюють близько 96% Мар'їнки. А станом на кінець 23 грудня, за даними аналітиків, окупанти зайняли посадку південно-західніше Мар'їнки.



У Генштабі ЗСУ зранку 26 грудня повідомили, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Там захисники відбили 6 атак.



Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав виключення терміну «обмежено придатний».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач ЗСУзаявив, що міста Мар'їнки, що на Донеччині, більше немає.Про це він сказав на пресконференції 26 грудня, повідомила журналістка hromadske На запитання журналістів щодо заяви росіян про повне захоплення міста, Залужний відповів, що українські війська відійшли: у деяких місцях окопалися на околицях Марʼїнки, а в інших — трохи далі."Що стосується ведення бойових дій навколо Авдіївки, не треба зациклюватися і на цьому робити шоу. Ведення бойових дій підпорядковується законам військовим, і вони не підпорядковуються тому, що чогось там хочуть політики чи журналісти.Противник зараз має можливість концентрувати сили і можуть робити за два-три місяці те, що вони зробили з Бахмутом. Ми будемо обороняти рівно стільки, скільки вистачить сил. Але якщо будемо розуміти, що краще зберегти людей, а потім відвоюємо це", - сказав Залужний.Міністр оборони рф25 грудня доповів лідерові росії володимиру путіну про нібито повне захоплення міста Мар'їнка, що на Донеччині. У Збройних силах України це заперечили: кажуть, що бої за місто тривають.Український аналітичний проєкт DeepState 14 грудня повідомляв, що російські війська контролюють близько 96% Мар'їнки. А станом на кінець 23 грудня, за даними аналітиків, окупанти зайняли посадку південно-західніше Мар'їнки.У Генштабі ЗСУ зранку 26 грудня повідомили, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Там захисники відбили 6 атак.Нагадаємо, що

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію