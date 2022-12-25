Лучанина судитимуть за контрафактний алкоголь
Сьогодні, 16:51
Волинянин, у якого Бюро економічної безпеки вилучило контрафактний алкоголь, постане перед судом.
Про це повідомляє пресслужба Територіального управління БЕБ у Волинській області.
Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо мешканця Луцька у справі щодо незаконного придбання, зберігання та перевезення алкогольних напоїв.
Під час слідства детективи БЕБ виявили та вилучили у нього нелегальну продукцію. Товар мав маркування відомих брендів та був обклеєний марками акцизного податку з ознаками підробки.
Результати проведення судової технічної експертизи підтвердили, що марки акцизного податку за способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідають встановленому зразку.
Окрім того, відповідно до висновку експерта, спиртовмісні суміші виготовлені з порушенням встановлених технологічних вимог та не відповідають вимогам ДСТУ.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.
Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.
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Про це повідомляє пресслужба Територіального управління БЕБ у Волинській області.
Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо мешканця Луцька у справі щодо незаконного придбання, зберігання та перевезення алкогольних напоїв.
Під час слідства детективи БЕБ виявили та вилучили у нього нелегальну продукцію. Товар мав маркування відомих брендів та був обклеєний марками акцизного податку з ознаками підробки.
Результати проведення судової технічної експертизи підтвердили, що марки акцизного податку за способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідають встановленому зразку.
Окрім того, відповідно до висновку експерта, спиртовмісні суміші виготовлені з порушенням встановлених технологічних вимог та не відповідають вимогам ДСТУ.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.
Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.
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