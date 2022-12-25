Лучанина судитимуть за контрафактний алкоголь

Волинянин, у якого Бюро економічної безпеки вилучило контрафактний алкоголь, постане перед судом.Про це повідомляє пресслужба Територіального управління БЕБ у Волинській області.Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо мешканця Луцька у справі щодо незаконного придбання, зберігання та перевезення алкогольних напоїв.Під час слідства детективи БЕБ виявили та. Товар мав маркування відомих брендів та був обклеєний марками акцизного податку з ознаками підробки.Результати проведення судової технічної експертизи підтвердили, що марки акцизного податку за способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідають встановленому зразку.Окрім того, відповідно до висновку експерта, спиртовмісні суміші виготовлені з порушенням встановлених технологічних вимог та не відповідають вимогам ДСТУ.Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.