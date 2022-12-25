Правоохоронці виявили у лучанина контрафакту на 2 мільйони
Сьогодні, 16:21
Детективи Бюро економічної безпеки викрили лучанина, який впродовж 3 років незаконно купував, зберігав і перевозив для продажу горілчані та тютюнові вироби.
Про це повідомляє пресслужба територіального управління БЕБ у Волинській області.
Під час слідства детективи задокументували факти збуту фальсифікованого товару та повели обшук складських приміщень гаражного кооперативу, де зберігався фальсифікат, а також автомобілів, якими підприємець перевозив незаконно виготовлені підакцизні товари.
Загалом працівники БЕБ вилучили понад 18 тис. пачок цигарок, 6 700 пляшок алкоголю і 470 літрів спирту. Загальна вартість вилучених товарів складає майже 2 млн грн.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.
Досудове розслідування кримінального провадження здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області. Процесуальне керівництво - прокурори Волинської обласної прокуратури.
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Про це повідомляє пресслужба територіального управління БЕБ у Волинській області.
Під час слідства детективи задокументували факти збуту фальсифікованого товару та повели обшук складських приміщень гаражного кооперативу, де зберігався фальсифікат, а також автомобілів, якими підприємець перевозив незаконно виготовлені підакцизні товари.
Загалом працівники БЕБ вилучили понад 18 тис. пачок цигарок, 6 700 пляшок алкоголю і 470 літрів спирту. Загальна вартість вилучених товарів складає майже 2 млн грн.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.
Досудове розслідування кримінального провадження здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області. Процесуальне керівництво - прокурори Волинської обласної прокуратури.
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