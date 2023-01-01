Волинські прикордонники вилучили «миколайчики» з марихуаною

Волинські прикордонники вилучили «миколайчики» з марихуаною
«Чарівне печиво» із наркотичними засобами виявили в автомобілі громадянина Польщі прикордонники Волинського загону.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

31-річний іноземець прямував в Україну через пункт пропуску «Устилуг». Проте, під час перевірки його автомобіля, спільна прикордонно-митна оглядова група натрапила на «цікаві» ласощі.

Ланч-бокс зі «смаколиками» знаходився під переднім пасажирським сидінням, ще один харчовий контейнер знайшли на задньому сидінні автівки.

Зазвичай до Дня святого Миколая, який відзначають сьогодні, печуть «миколайчики» – солодке печиво або пряники, але рецептура випічки чоловіка дещо відрізнялася від традиційної. Одним з інгредієнтів печива була, ймовірно, марихуана.

Виявити «кондитерські» вироби допоміг службовий собака.

Понад пів кілограма «наркотичних» ласощів вилучили для проведення експертизи.


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Теги: кордон, Волинь
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