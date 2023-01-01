Волинські прикордонники вилучили «миколайчики» з марихуаною
Сьогодні, 16:06
«Чарівне печиво» із наркотичними засобами виявили в автомобілі громадянина Польщі прикордонники Волинського загону.
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
31-річний іноземець прямував в Україну через пункт пропуску «Устилуг». Проте, під час перевірки його автомобіля, спільна прикордонно-митна оглядова група натрапила на «цікаві» ласощі.
Ланч-бокс зі «смаколиками» знаходився під переднім пасажирським сидінням, ще один харчовий контейнер знайшли на задньому сидінні автівки.
Зазвичай до Дня святого Миколая, який відзначають сьогодні, печуть «миколайчики» – солодке печиво або пряники, але рецептура випічки чоловіка дещо відрізнялася від традиційної. Одним з інгредієнтів печива була, ймовірно, марихуана.
Виявити «кондитерські» вироби допоміг службовий собака.
Понад пів кілограма «наркотичних» ласощів вилучили для проведення експертизи.
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Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
31-річний іноземець прямував в Україну через пункт пропуску «Устилуг». Проте, під час перевірки його автомобіля, спільна прикордонно-митна оглядова група натрапила на «цікаві» ласощі.
Ланч-бокс зі «смаколиками» знаходився під переднім пасажирським сидінням, ще один харчовий контейнер знайшли на задньому сидінні автівки.
Зазвичай до Дня святого Миколая, який відзначають сьогодні, печуть «миколайчики» – солодке печиво або пряники, але рецептура випічки чоловіка дещо відрізнялася від традиційної. Одним з інгредієнтів печива була, ймовірно, марихуана.
Виявити «кондитерські» вироби допоміг службовий собака.
Понад пів кілограма «наркотичних» ласощів вилучили для проведення експертизи.
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