Для військових створили спецсервіс замовлення квитків на потяги

Для військових створили спецсервіс замовлення квитків на потяги
«Укрзалізниця» запустила новий сервіс замовлення квитків для військовослужбовців.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили. Віримо, що це дозволить спростити життя тим, кому ми зобовʼязані свободою та життям», — зауважив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Спецзамовлення доступне на 17 найпопулярніших серед військових рейсів.

Щоб замовити квиток, потрібно залишити заявку на порталі не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда й викупити квиток у касі не пізніше ніж за годину до виїзду.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшить ціни квитків на деякі міжнародні рейси для того, щоб зменшити збитки від пасажирських перевезень.

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Теги: війна, ЗСУ, варте уваги
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