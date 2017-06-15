Для військових створили спецсервіс замовлення квитків на потяги
Сьогодні, 16:43
«Укрзалізниця» запустила новий сервіс замовлення квитків для військовослужбовців.
Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
«Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили. Віримо, що це дозволить спростити життя тим, кому ми зобовʼязані свободою та життям», — зауважив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
Спецзамовлення доступне на 17 найпопулярніших серед військових рейсів.
Щоб замовити квиток, потрібно залишити заявку на порталі не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда й викупити квиток у касі не пізніше ніж за годину до виїзду.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшить ціни квитків на деякі міжнародні рейси для того, щоб зменшити збитки від пасажирських перевезень.
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Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
«Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили. Віримо, що це дозволить спростити життя тим, кому ми зобовʼязані свободою та життям», — зауважив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
Спецзамовлення доступне на 17 найпопулярніших серед військових рейсів.
Щоб замовити квиток, потрібно залишити заявку на порталі не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда й викупити квиток у касі не пізніше ніж за годину до виїзду.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшить ціни квитків на деякі міжнародні рейси для того, щоб зменшити збитки від пасажирських перевезень.
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