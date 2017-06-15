Для військових створили спецсервіс замовлення квитків на потяги

«Укрзалізниця» запустила новий сервіс замовлення квитків для військовослужбовців.Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Укрзалізниці.«Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили. Віримо, що це дозволить спростити життя тим, кому ми зобовʼязані свободою та життям», — зауважив голова правління АТ «Укрзалізниця»Спецзамовлення доступне на 17 найпопулярніших серед військових рейсів.Щоб замовити квиток, потрібно залишити заявку на порталі не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда й викупити квиток у касі не пізніше ніж за годину до виїзду.Нагадаємо, "Укрзалізниця"на деякі міжнародні рейси для того, щоб зменшити збитки від пасажирських перевезень.