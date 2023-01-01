На Волині патрульні подарували краплинку радості малечі

Патрульні Ковеля мають гарну традицію. Щороку на День Святого Миколая вони купують подарунки й розвозять їх діткам з інвалідністю.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Сьогодні, 6 грудня, інспектори відвідали 18 сімей, в яких зростають такі маленькі громадяни. Вони були раді в цей день отримати гостинці від охоронців правопорядку та віддячили поліцейським своїми щирими емоціями і посмішками.Патрульні також лишилися задоволені, адже в цей передноворічний період зробили приємні сюрпризи дітям, які вірять у диво.Нагадаємо, учні та вчителі Погулянківської гімназії на Волині. Минулого року зробили 1 300 штук, цього вже — 795.