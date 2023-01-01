На Волині патрульні подарували краплинку радості малечі

На Волині патрульні подарували краплинку радості малечі
Патрульні Ковеля мають гарну традицію. Щороку на День Святого Миколая вони купують подарунки й розвозять їх діткам з інвалідністю.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.

Сьогодні, 6 грудня, інспектори відвідали 18 сімей, в яких зростають такі маленькі громадяни. Вони були раді в цей день отримати гостинці від охоронців правопорядку та віддячили поліцейським своїми щирими емоціями і посмішками.
На Волині патрульні подарували краплинку радості малечі

Патрульні також лишилися задоволені, адже в цей передноворічний період зробили приємні сюрпризи дітям, які вірять у диво.
На Волині патрульні подарували краплинку радості малечі
На Волині патрульні подарували краплинку радості малечі
На Волині патрульні подарували краплинку радості малечі
На Волині патрульні подарували краплинку радості малечі
На Волині патрульні подарували краплинку радості малечі
На Волині патрульні подарували краплинку радості малечі
На Волині патрульні подарували краплинку радості малечі
На Волині патрульні подарували краплинку радості малечі
На Волині патрульні подарували краплинку радості малечі

Нагадаємо, учні та вчителі Погулянківської гімназії на Волині виготовляють розпалювачі для військових. Минулого року зробили 1 300 штук, цього вже — 795.

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Теги: діти, Волинь
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