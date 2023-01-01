Села під Луцьком завтра будуть без світла
Сьогодні, 17:12
У низці населених пунктів Луцького району завтра, 7 грудня, буде припинено електропостачання.
Про це в телеграмі повідомило обленерго.
У четвер 7 грудня із 10:00 до 16:00 буде припинено подачу електроенергії у селах:
Романів, Піддубці, Новокотів, Ботин, Верхівка, Лище, Воротнів, Крупа, Боратин, Підгайці, Лище; Клубочин, Журавичі, Миків, Домашів, Яромель, Омельне, Тростянець, Лички, Острів, Завітне, Словатичі, Славне, Суськ, Звози, Конопелька, Озеро, Гайове, Хорлупи, Пальче, Покащів, Котів, Звірів, Олександрія, Веснянка, Дерно, Борохів, Вишнів.
Причина відключення: роботи з технічного обслуговування мереж.
Нагадаємо, Міністерство енергетики заявило, що підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня не буде.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомило обленерго.
У четвер 7 грудня із 10:00 до 16:00 буде припинено подачу електроенергії у селах:
Романів, Піддубці, Новокотів, Ботин, Верхівка, Лище, Воротнів, Крупа, Боратин, Підгайці, Лище; Клубочин, Журавичі, Миків, Домашів, Яромель, Омельне, Тростянець, Лички, Острів, Завітне, Словатичі, Славне, Суськ, Звози, Конопелька, Озеро, Гайове, Хорлупи, Пальче, Покащів, Котів, Звірів, Олександрія, Веснянка, Дерно, Борохів, Вишнів.
Причина відключення: роботи з технічного обслуговування мереж.
Нагадаємо, Міністерство енергетики заявило, що підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня не буде.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинська облрада преміювала спортсменів за досягнення
Сьогодні, 17:26
Села під Луцьком завтра будуть без світла
Сьогодні, 17:12
На Волині патрульні подарували краплинку радості малечі
Сьогодні, 17:02