Села під Луцьком завтра будуть без світла





Про це в телеграмі повідомило обленерго.



У четвер 7 грудня із 10:00 до 16:00 буде припинено подачу електроенергії у селах:



Романів, Піддубці, Новокотів, Ботин, Верхівка, Лище, Воротнів, Крупа, Боратин, Підгайці, Лище; Клубочин, Журавичі, Миків, Домашів, Яромель, Омельне, Тростянець, Лички, Острів, Завітне, Словатичі, Славне, Суськ, Звози, Конопелька, Озеро, Гайове, Хорлупи, Пальче, Покащів, Котів, Звірів, Олександрія, Веснянка, Дерно, Борохів, Вишнів.



Причина відключення: роботи з технічного обслуговування мереж.



Нагадаємо, Міністерство енергетики заявило, що підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня не буде.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У низці населених пунктів Луцького району завтра, 7 грудня, буде припинено електропостачання.Про це в телеграмі повідомило обленерго.У четвер 7 грудня із 10:00 до 16:00 буде припинено подачу електроенергії у селах:Причина відключення: роботи з технічного обслуговування мереж.Нагадаємо,, що підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня не буде.

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