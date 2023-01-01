Волинська облрада преміювала спортсменів за досягнення

Волинська облрада преміювала спортсменів за досягнення
Депутати Волиньради проголосували за виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам області з олімпійських, неолімпійських та видів спорту осіб з інвалідністю.

Про це у фейсбуці інформує Волинська облрада.

Залежно від досягнутих результатів премії надаються спортсменам за кожне завойоване місце на офіційних змаганнях.

Зокрема, призери олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських ігор отримують премію у розмірі 250 тис. грн. за зайняте 1 місце та 23 тис. грн. – за 12-те місце. Премія за призові місця у змаганнях з неолімпійських видів спорту варіюється від 180 тис. грн. до 1,5 тис. грн.

Грошову винагороду також отримають ті спортсмени, які вперше виконали норматив «Заслужений майстер спорту України» та «Майстер спорту України міжнародного класу».

По 50 тис. грн. можуть отримати спортсмени, які увійдуть до складу офіційної делегації національної збірної команди України для участі в Іграх Олімпіад, Паралімпіад та Дефлімпіад.

Нагадаємо, у Києві пройшов Чемпіонат України з олімпійського брейкінгу, де луцький бібой виборов 4 місце.

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Теги: спорт, Волинь
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