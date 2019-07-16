Лучанин Максим Борсук посів 4 місце на Чемпіонат України з олімпійського брейкінгу





Про це



Позмагатись за звання «найкращих атлетів» у столицю зʼїхались понад 400 бібоїв і бігерлз з усієї країни.



Переможців обрали в чотирьох вікових категоріях: PRO (19 років і старше), Amateur (16-18 років), Beginner (12-15 років) та Starter (6-9 років). За результатами цих змагань Всеукраїнська федерація танцювального спорту невдовзі сформує збірні, які братимуть участь в Чемпіонатах Європи та Світу у 2024 році, а також у відборі на Юнацькі олімпійські ігри-2026 в Дакарі.





Серед атлетів був і луцький бібой — Максим Борсук (Reborn), який зайняв 4 місце в категорії «Pro». Reborn розповідає, що за можливості завжди бере участь у змаганнях, де може проявити свій стиль.



«Виступаючи на таких чемпіонатах, я почуваюся легко та впевнено, без зайвих емоцій та хвилювань. Особливо надихаюсь, коли отримую зворотній зв’язок від глядачів.



Для мене важливо, що змагання бібоїв і бігерлз відбувається в Україні, адже усі учасники отримують великий майданчик, де демонструють свою майстерність. Можуть ще раз нагадати про себе — я є, я досі танцюю, у мене є свій стиль. А також отримати нагоду представляти власну країну на міжнародних чемпіонатах», — розповів Максим Борсук і запевнив, що наступного року знову змагатиметься за участь в Олімпійських іграх.



До слова, луцькі школи брейкінгу завжди були помітними на карті України та світу. Серед відомих — «Сучасник», «Iron City Breaking School», «Castle Studio», «Школа сучасного танцю «Stylez», «ProstirDance».



«Багато років підряд місцеву культуру брекінгу розвивали тепер відомі бібої — Андрій Хомич, Андрій Слайковський, Дмитро Монатик, Михайло Цвєтков, Андрій Онопрієнко, Олександр Філін. І ось тепер — нові імена, серед який і Максим Борсук або, як усі звикли називати, Reborn.



Брейкінг давно вийшов за рівень асфальту на вулицях. Це один з найоригінальніших стилів танцю. Те, що він став олімпійським видом спорту — закономірно. Хотілося б більше уваги не лише людей з брейкінгу та хіп-хоп спільноти, а й з боку організацій, бізнесу та спільнот менш дотичних до культури, аби вона розвивалася і про неї взнавали більше», — розповів Reborn напередодні чемпіонату у своєму інтерв’ю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві пройшов Чемпіонат України з олімпійського брейкінгу, де луцький бібой виборов 4 місце.Про це повідомили у громадській організації «Алгоритм дій».Позмагатись за звання «найкращих атлетів» у столицю зʼїхались понад 400 бібоїв і бігерлз з усієї країни.Переможців обрали в чотирьох вікових категоріях: PRO (19 років і старше), Amateur (16-18 років), Beginner (12-15 років) та Starter (6-9 років). За результатами цих змагань Всеукраїнська федерація танцювального спорту невдовзі сформує збірні, які братимуть участь в Чемпіонатах Європи та Світу у 2024 році, а також у відборі на Юнацькі олімпійські ігри-2026 в Дакарі.Серед атлетів був і луцький бібой —(Reborn), який зайняв 4 місце в категорії «Pro». Reborn розповідає, що за можливості завжди бере участь у змаганнях, де може проявити свій стиль.«Виступаючи на таких чемпіонатах, я почуваюся легко та впевнено, без зайвих емоцій та хвилювань. Особливо надихаюсь, коли отримую зворотній зв’язок від глядачів.Для мене важливо, що змагання бібоїв і бігерлз відбувається в Україні, адже усі учасники отримують великий майданчик, де демонструють свою майстерність. Можуть ще раз нагадати про себе — я є, я досі танцюю, у мене є свій стиль. А також отримати нагоду представляти власну країну на міжнародних чемпіонатах», — розповів Максим Борсук і запевнив, що наступного року знову змагатиметься за участь в Олімпійських іграх.До слова, луцькі школи брейкінгу завжди були помітними на карті України та світу. Серед відомих — «Сучасник», «Iron City Breaking School», «Castle Studio», «Школа сучасного танцю «Stylez», «ProstirDance».«Багато років підряд місцеву культуру брекінгу розвивали тепер відомі бібої —І ось тепер — нові імена, серед який і Максим Борсук або, як усі звикли називати, Reborn.Брейкінг давно вийшов за рівень асфальту на вулицях. Це один з найоригінальніших стилів танцю. Те, що він став олімпійським видом спорту — закономірно. Хотілося б більше уваги не лише людей з брейкінгу та хіп-хоп спільноти, а й з боку організацій, бізнесу та спільнот менш дотичних до культури, аби вона розвивалася і про неї взнавали більше», — розповів Reborn напередодні чемпіонату у своєму інтерв’ю.

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