У Нововолинську вантажівка в'їхала в рейсовий автобус: є постраждалі
Сьогодні, 15:16
У понеділок, 4 грудня, близько 14:00 на вулиці Луцькій у Нововолинську трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про аварію повідомили очевидці, пише БУГ. За їх словами, автівку з причепом, що рухалася в напрямку Володимира, розвернуло і відкинуло в рейсовий автобус.
Постраждали близько десятка людей, серед них діти.
На місці події працює декілька карет швидкої допомоги та поліція. Деталі згодом.
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Про аварію повідомили очевидці, пише БУГ. За їх словами, автівку з причепом, що рухалася в напрямку Володимира, розвернуло і відкинуло в рейсовий автобус.
Постраждали близько десятка людей, серед них діти.
На місці події працює декілька карет швидкої допомоги та поліція. Деталі згодом.
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