У Нововолинську вантажівка в'їхала в рейсовий автобус: є постраждалі





Про аварію повідомили очевидці, пише



Постраждали близько десятка людей, серед них діти.



На місці події працює декілька карет швидкої допомоги та поліція. Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 4 грудня, близько 14:00 на вулиці Луцькій у Нововолинську трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про аварію повідомили очевидці, пише БУГ . За їх словами, автівку з причепом, що рухалася в напрямку Володимира, розвернуло і відкинуло в рейсовий автобус.Постраждали близько десятка людей, серед них діти.На місці події працює декілька карет швидкої допомоги та поліція. Деталі згодом.

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