У Нововолинську вантажівка в'їхала в рейсовий автобус: є постраждалі

У Нововолинську вантажівка в'їхала в рейсовий автобус: є постраждалі
У понеділок, 4 грудня, близько 14:00 на вулиці Луцькій у Нововолинську трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про аварію повідомили очевидці, пише БУГ. За їх словами, автівку з причепом, що рухалася в напрямку Володимира, розвернуло і відкинуло в рейсовий автобус.

Постраждали близько десятка людей, серед них діти.

На місці події працює декілька карет швидкої допомоги та поліція. Деталі згодом.

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Теги: ДТП, Нововолинськ
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