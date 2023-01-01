На Волині попрощалися із Героєм, який понад рік вважався зниклим безвісти

На Волині попрощалися із Героєм, який понад рік вважався зниклим безвісти
У Рожищі на Волині попрощалися із захисником України із села Топільне Михайлом Лукашуком, 1977 року народження. Чоловік понад рік вважався зниклим безвісти.

Громадська панахида відбулась у понеділок, 4 грудня, повідомляє Район.Рожище.

Віддати шану захисникові громадськість зібралася біля пам'ятника Борцям за волю і незалежність України. Попрощатися із Михайлом прийшли односельці, друзі, знайомі, родина, волонтери, представники влади.
На Волині попрощалися із Героєм, який понад рік вважався зниклим безвісти

Духовенство Православної церкви України відслужило за убитим заупокійну панахиду.
На Волині попрощалися із Героєм, який понад рік вважався зниклим безвісти

«Рік чекань, сподівань і надії на Бога. Велика кількість молитов складено за його майбутнє. Сподівалися, що у полоні. Надіялися до останнього. Але за аналізом ДНК ми вже знаємо, що він тут біля нас. Вічна пам'ять Герою і щирі співчуття родині», – виголосив у промові військовий капелан Микола Царик.

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Теги: загиблі, війна
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