На Волині попрощалися із Героєм, який понад рік вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 15:36
У Рожищі на Волині попрощалися із захисником України із села Топільне Михайлом Лукашуком, 1977 року народження. Чоловік понад рік вважався зниклим безвісти.
Громадська панахида відбулась у понеділок, 4 грудня, повідомляє Район.Рожище.
Віддати шану захисникові громадськість зібралася біля пам'ятника Борцям за волю і незалежність України. Попрощатися із Михайлом прийшли односельці, друзі, знайомі, родина, волонтери, представники влади.
Духовенство Православної церкви України відслужило за убитим заупокійну панахиду.
«Рік чекань, сподівань і надії на Бога. Велика кількість молитов складено за його майбутнє. Сподівалися, що у полоні. Надіялися до останнього. Але за аналізом ДНК ми вже знаємо, що він тут біля нас. Вічна пам'ять Герою і щирі співчуття родині», – виголосив у промові військовий капелан Микола Царик.
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Громадська панахида відбулась у понеділок, 4 грудня, повідомляє Район.Рожище.
Віддати шану захисникові громадськість зібралася біля пам'ятника Борцям за волю і незалежність України. Попрощатися із Михайлом прийшли односельці, друзі, знайомі, родина, волонтери, представники влади.
Духовенство Православної церкви України відслужило за убитим заупокійну панахиду.
«Рік чекань, сподівань і надії на Бога. Велика кількість молитов складено за його майбутнє. Сподівалися, що у полоні. Надіялися до останнього. Але за аналізом ДНК ми вже знаємо, що він тут біля нас. Вічна пам'ять Герою і щирі співчуття родині», – виголосив у промові військовий капелан Микола Царик.
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