На Волині попрощалися із Героєм, який понад рік вважався зниклим безвісти

Михайлом Лукашуком, 1977 року народження. Чоловік понад рік вважався зниклим безвісти.



Громадська панахида відбулась у понеділок, 4 грудня, повідомляє



Віддати шану захисникові громадськість зібралася біля пам'ятника Борцям за волю і незалежність України. Попрощатися із Михайлом прийшли односельці, друзі, знайомі, родина, волонтери, представники влади.



Духовенство Православної церкви України відслужило за убитим заупокійну панахиду.



«Рік чекань, сподівань і надії на Бога. Велика кількість молитов складено за його майбутнє. Сподівалися, що у полоні. Надіялися до останнього. Але за аналізом ДНК ми вже знаємо, що він тут біля нас. Вічна пам'ять Герою і щирі співчуття родині», – виголосив у промові військовий капелан Микола Царик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищі на Волині попрощалися із захисником України із села Топільне, 1977 року народження. Чоловік понад рікГромадська панахида відбулась у понеділок, 4 грудня, повідомляє Район.Рожище Віддати шану захисникові громадськість зібралася біля пам'ятника Борцям за волю і незалежність України. Попрощатися із Михайлом прийшли односельці, друзі, знайомі, родина, волонтери, представники влади.Духовенство Православної церкви України відслужило за убитим заупокійну панахиду.«Рік чекань, сподівань і надії на Бога. Велика кількість молитов складено за його майбутнє. Сподівалися, що у полоні. Надіялися до останнього. Але за аналізом ДНК ми вже знаємо, що він тут біля нас. Вічна пам'ять Герою і щирі співчуття родині», – виголосив у промові військовий капелан

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