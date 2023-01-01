На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Давидчук

На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Давидчук
На війні загинув воїн з Волині Олександр Давидчук.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Знову скорботна звістка надійшла в громаду. На Харківщині загинув наш Захисник Олександр Давидчук, 1983 року народження. Мешканець Нововолинська.

Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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