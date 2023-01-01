На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Давидчук

Олександр Давидчук.



Про це Борис Карпус.



"Знову скорботна звістка надійшла в громаду. На Харківщині загинув наш Захисник Олександр Давидчук, 1983 року народження. Мешканець Нововолинська.



Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з ВолиніПро це повідомив міський голова Нововолинська"Знову скорботна звістка надійшла в громаду. На Харківщині загинув наш Захисник Олександр Давидчук, 1983 року народження. Мешканець Нововолинська.Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

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