Зрадники з Дніпра хотіли продати окупантам запчастини до бойових літаків

Працівники СБУ викрили ділків з Дніпра, які хотіли продати загарбникам запчастини до бойових літаків.Про це у телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.Служба безпеки запобігла продажу до росії партії авіаційних комплектуючих, які були викрадені на одному із українських підприємств.Мова йде про стартер-генератори та авіанасоси із запчастинами до багатоцільових винищувачів МіГ-29 на суму понад 10 млн грн.За даними слідства, до оборудки причетний дніпропетровський кримінальник, який у 2019 році вкрав відповідне обладнання зі складу компанії-виробника.Потім зловмисник передав військову продукцію знайомому підприємцю для «зберігання» і подальшого збуту.Встановлено, що комерсант тривалий час переховував авіакомплектуючі на території власної станції техобслуговування.А згодом, щоб їх реалізувати, - розмістив відповідне оголошення на спеціалізованому сайті.За інформацією СБУ, опублікованою «рекламою» зацікавились представники воєнно-промислового комплексу рф, які підшукували такі запчастини для бойових літаків країни-агресора.Співробітники Служби безпеки задокументували факти злочинної діяльності й заблокували продаж військового обладнання окупантам.Під час обшуків на СТО підприємця-фігуранта вилучено:▪️ 10 авіанасосів;▪️ 2 стартер-генератори;▪️ 1 тисячу додаткових комплектуючих.У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.Ініційована СБУ експертиза авіаобладнання підтвердила його технічну справність для використання в бойових умовах.У зв’язку з цим було прийнято рішення суду про передачу відповідної продукції для потреб Збройних Сил України.Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.Нагадаємо, СБУ, який скоригував ракетні удари по Києву.