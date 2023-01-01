40-річний киянин скоригував ракетний удар по столиці напередодні 2023 року, – СБУ

40-річний киянин скоригував ракетний удар по столиці напередодні 2023 року, – СБУ
СБУ затримала агента фсб, який скоригував ракетні удари по Києву .

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки затримала агента фсб, якого завербували в росії та відправили в Україну для проведення розвідувально-підривної діяльності.

Саме за його координатами 31 грудня 2022 року агресор завдав ракетного удару по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Також зловмисник розвідував локації штабів та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки ЗСУ на території столиці та Житомирщини.

У результаті спецоперації співробітники СБУ викрили російського агента, встановили його місцезнаходження і затримали у власному помешканні у Києві.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 40-річний мешканець столиці, який сповідував прокремлівські погляди. Щоб сприяти агресору у війні проти України, наприкінці минулого року він оформив статус «волонтера» та виїхав до росії через треті країни.

Під час перетину кордону з рф чоловік за власної ініціативи заявив кадровому співробітнику фсб про готовність співпрацювати з російською спецслужбою.

Щоб підтвердити свою «відданість» окупантам, киянин одразу передав їм координати, за якими нібито дислокується один із підрозділів Сил оборони в столичному регіоні.

І вже через декілька днів загарбники здійснили по цій «локації» повітряну атаку.

Після цього представники фсб доставили свого агента до москви, де його детально проінструктували щодо методів роботи, конспірації та пріоритетних завдань. Потім зрадника відправили в Україну для збору розвідданих.

Взамін йому пообіцяли допомогу в отриманні російського громадянства та своєчасну «евакуацію» до країни-агресора.

Для отримання розвідінформації на Житомирщині зловмисник «втемну» використовував своїх родичів, які там проживали. «Потрібні» відомості випитував через побутові розмови.

А в столиці – самостійно проводив візуальне спостереження та фотофіксацію українських об’єктів під час прогулянок містом.

У ході обшуків у фігуранта вилучено:

▪️ російську символіку;

▪️ нотаріально засвідчені в рф особисті документи, необхідні для оформлення громадянства країни-агресора;

▪️ мобільний телефон, в якому містилась його переписка з московським «куратором» з фсб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
40-річний киянин скоригував ракетний удар по столиці напередодні 2023 року, – СБУ

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
40-річний киянин скоригував ракетний удар по столиці напередодні 2023 року, – СБУ
40-річний киянин скоригував ракетний удар по столиці напередодні 2023 року, – СБУ
40-річний киянин скоригував ракетний удар по столиці напередодні 2023 року, – СБУ

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Теги: СБУ, Київ, ракетний удар
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