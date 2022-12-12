На Волині автобус «Київ-Варшава» потрапив у ДТП: постраждала 46-річна пасажирка

На Волині автобус «Київ-Варшава» потрапив у ДТП: постраждала 46-річна пасажирка
На Волині поліція з’ясовує обставини ДТП за участю міжнародного автобуса.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 3 грудня, на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин поблизу села Вишнів у Ковельському районі.

39-річний житель цього ж району, керуючи автомобілем DAF, зіткнувся із рейсовим автобусом сполученням Київ – Варшава під керуванням 30-річного місцевого жителя.

Внаслідок автопригоди водій та 46-річна пасажирка автобуса отримали тілесні ушкодження, не госпіталізовувались.

За фактом автопригоди відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
На Волині автобус «Київ-Варшава» потрапив у ДТП: постраждала 46-річна пасажирка

Слідство триває.


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Теги: Волинь, автобус, ДТП
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