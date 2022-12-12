На Волині автобус «Київ-Варшава» потрапив у ДТП: постраждала 46-річна пасажирка
Сьогодні, 11:00
На Волині поліція з’ясовує обставини ДТП за участю міжнародного автобуса.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 3 грудня, на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин поблизу села Вишнів у Ковельському районі.
39-річний житель цього ж району, керуючи автомобілем DAF, зіткнувся із рейсовим автобусом сполученням Київ – Варшава під керуванням 30-річного місцевого жителя.
Внаслідок автопригоди водій та 46-річна пасажирка автобуса отримали тілесні ушкодження, не госпіталізовувались.
За фактом автопригоди відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 3 грудня, на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин поблизу села Вишнів у Ковельському районі.
39-річний житель цього ж району, керуючи автомобілем DAF, зіткнувся із рейсовим автобусом сполученням Київ – Варшава під керуванням 30-річного місцевого жителя.
Внаслідок автопригоди водій та 46-річна пасажирка автобуса отримали тілесні ушкодження, не госпіталізовувались.
За фактом автопригоди відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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