Які тролейбуси досі не виїхали на маршрути в Луцьку

Які тролейбуси досі не виїхали на маршрути в Луцьку
У Луцьку відновили курсування усіх тролейбусів, окрім "трійок", які їздять маршрутом "Гаразджа - Лісництво".

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у диспетчерській Луцького підприємства електротранспорту.

"Через обледеніння ліній не можемо відновити 3-ій маршрут. Як почистимо лінію, бо ми самі її чистимо, позбиваємо лід із контактної мережі, тоді і запрацює лінія. Можливо сьогодні після обіду виїде", - розповіла диспетчер Раїса Степанівна.

Нагадаємо, учора, 3 грудня, на маршрути у Луцьку не виїхав жоден тролейбус. До вчорашнього вечора відновили рух тролейбусів на маршрутах №1, 2, 15 і 15а.

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Теги: тролейбуси, Луцьк
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