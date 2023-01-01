Чоловік, який провалився під кригу у Володимирі, мав психічний розлад





Про це пишуть



Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що з річки у парку Словʼянський дістали тіло людини. Особу загиблого встановлено – це житель села Охнівка Володимирського району 1997 року народження.



Відомості вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «Нещасний випадок». Тіло скеровано на судово-медичну експертизу.



Нагадаємо, у неділю, 3 грудня, близько 19:00 у річку впав хлопець. Зі слів свідків, тіло відразу пішло під кригу.



У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що по приїзду на місце події бригада констатувала біологічну смерть.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26-річний чоловік, який 3 грудня ввечері впав у річку Луга у місті Володимирі, мав психічний розлад.Про це пишуть Волинські новини Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що з річки у парку Словʼянський дістали тіло людини. Особу загиблого встановлено – це житель села Охнівка Володимирського району 1997 року народження.Відомості вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «Нещасний випадок». Тіло скеровано на судово-медичну експертизу.Нагадаємо, у неділю, 3 грудня, близько 19:00. Зі слів свідків, тіло відразу пішло під кригу.У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що по приїзду на місце події бригада констатувала біологічну смерть.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію