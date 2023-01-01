Чоловік, який провалився під кригу у Володимирі, мав психічний розлад

Чоловік, який провалився під кригу у Володимирі, мав психічний розлад
26-річний чоловік, який 3 грудня ввечері впав у річку Луга у місті Володимирі, мав психічний розлад.

Про це пишуть Волинські новини.

Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що з річки у парку Словʼянський дістали тіло людини. Особу загиблого встановлено – це житель села Охнівка Володимирського району 1997 року народження.

Відомості вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «Нещасний випадок». Тіло скеровано на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, у неділю, 3 грудня, близько 19:00 у річку впав хлопець. Зі слів свідків, тіло відразу пішло під кригу.

У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що по приїзду на місце події бригада констатувала біологічну смерть.

Чоловік, який провалився під кригу у Володимирі, мав психічний розлад


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Теги: трагедія, Володимир, Волинь
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