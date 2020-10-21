На Волині хлопець провалився під лід, його тіло вдалося знайти (фото 18+)





Про це Інформаційному агентству



Зі слів свідків, юнак впав у воду та пішов під кригу.



У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що до швидкої надійшов виклик про те, що у людина провалилася під лід.



За інформацією сайту



«У Володимирі в парку Слов'янському хлопець провалився під лід і загинув. Служби, які обстежували річку у парку Словʼянському, знайшли тіло молодого хлопця», – йдеться в повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі 3 грудня близько 19.00 у річку впав хлопець. Медики та рятувальники працювали на місці.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Зі слів свідків, юнак впав у воду та пішов під кригу.У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що до швидкої надійшов виклик про те, що у людина провалилася під лід.За інформацією сайту Конкурент , рятувальники знайшли тіло молодого хлопця, який провалився під лід.«У Володимирі в парку Слов'янському хлопець провалився під лід і загинув. Служби, які обстежували річку у парку Словʼянському, знайшли тіло молодого хлопця», – йдеться в повідомленні.

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