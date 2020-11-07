На зведення школи, яку волиняни чекали довгі роки, треба ще 90 мільйонів





Про це йшлося під час бюджетних слухань у Волинській облраді у п’ятницю, 1 грудня, передає



Нагадаємо, у листопаді 2019 року у Стобихівці почали будувати школу після 10 років очікування.



Щоб домогтися будівництва школи, батьки навіть влаштували протест та не пустили дітей до навчального закладу. А ще група батьків 2 дні протестувала під стінами Офісу президента у Києві, домагаючись початку будівництва.



Загальна кошторисна вартість будівництва - 130 мільйонів гривень. Її інтенсивно будували за програмою «Велике будівництво» і вже 1 вересня 2022 року школярі мали піти в новенькі класи.



Але будівництво практично зупинилось після повномасштабного вторгнення. Нині, зауважив директор департаменту інфраструктури Волинської ОВА Сергій Білан, об’єкт готовий на 35%. На добудову школи треба ще 90 мільйонів, але таких коштів наразі немає і не передбачається. Цього року на цей об’єкт виділили лише 9 мільйонів.



За проєктом нова школа має 2 поверхи і розрахована на 350 учнівських місць. До кінця 2021 року будівельники завершили покрівлю школи, а також встановили вікна й двері. Окрім цього, збудували котельню. Капітальне будівництво майже завершили, і якби не повномасштабне вторгнення, то школу вдалось би добудувати та запустити в роботу. Усе це фінансувалося з держбюджету, але з введенням воєнного стану усі видатки зупинили, відповідно – зупинилися й роботи.



Зараз діти навчаються у старому приміщенні. У 2019 році там навчалося 274 дитини. Заняття відбувалися у три зміни.

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