У Луцьку відбувся благодійно-спортивний забіг Миколайчиків

У Луцьку відбувся благодійно-спортивний забіг Миколайчиків
У Луцьку в неділю, 3 грудня відбувся спортивно-благодійний забіг Святих Миколаїв, що пройшов на території торгово-розважального центру «ПортCity».

Акція проходила з 10:00 до 15:30. Відкриття змагань відбулося о 12:00, передає ВСН.

О 12:30 учасники стартували на дистанції 7 км, 2 км, о 12:35 стартували на дистанції 4 км, 2 км (скандинавська ходьба), 13:30 – на дистанції 100 м (діти), о 13:40 – на дистанції 200 м (діти), о 13:50 – на дистанції 500 м (діти), о 14:10 нагородили переможців.

Учасники рухалися за маршрутом: права частина проспекту Соборності від ТРЦ «Порт Сіті» – перехрестя з проспекту Молоді.

Для вболівальників на події організували музичний супровід, цікаву фотозону та розіграш подарунків.

Окрім цього, для всіх учасників на благодійному забігу виступив альт-поп-гурт «Енджі Крейда».

Кожен учасник забігу отримав новорічну шапку та медаль фінішера у подарунок.

Вартість участі: 250 гривень дорослий та 50 гривень для дітей. Усі зібрані кошти підуть на допомогу Збройним силам України.

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Теги: Забіг, Миколайчики, Луцьк
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