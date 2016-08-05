На Волині автобус «Київ–Варшава» зіткнувся із снігоочисною технікою, є постраждалі
Сьогодні, 20:25
У Любомлі рейсовий автобус «Київ–Варшава» зіткнувся із снігоочисною технікою. ДТП сталася ввечері 3 грудня близько 18 години.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що виклик про подію надійшов о 18.44. На місце виїхало дві бригади швидких, інформує ІА "Волинські новини".
Внаслідок зіткнення постраждало 5 людей: троє – в легкому стані, двоє – у важкому стані.
Постраждалих доправили до Любомльського МТМО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що виклик про подію надійшов о 18.44. На місце виїхало дві бригади швидких, інформує ІА "Волинські новини".
Внаслідок зіткнення постраждало 5 людей: троє – в легкому стані, двоє – у важкому стані.
Постраждалих доправили до Любомльського МТМО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відбувся благодійно-спортивний забіг Миколайчиків
Сьогодні, 21:34
У Луцьку відновили рух тролейбусів на деяких маршрутах
Сьогодні, 20:31
На Волині автобус «Київ–Варшава» зіткнувся із снігоочисною технікою, є постраждалі
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня
Сьогодні, 20:00