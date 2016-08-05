На Волині автобус «Київ–Варшава» зіткнувся із снігоочисною технікою, є постраждалі

На Волині автобус «Київ–Варшава» зіткнувся із снігоочисною технікою, є постраждалі
У Любомлі рейсовий автобус «Київ–Варшава» зіткнувся із снігоочисною технікою. ДТП сталася ввечері 3 грудня близько 18 години.

У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що виклик про подію надійшов о 18.44. На місце виїхало дві бригади швидких, інформує ІА "Волинські новини".

Внаслідок зіткнення постраждало 5 людей: троє – в легкому стані, двоє – у важкому стані.

Постраждалих доправили до Любомльського МТМО.

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Теги: ДТП, автобус, постраждалі
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