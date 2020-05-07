Які пільги на комунальні послуги має вдова загиблого військовослужбовця
Сьогодні, 19:13
Пільги, що надаються вдові загиблого Захисника України, визначено статтею 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Однією з пільг є 50-відсоткова знижка на оплату комунальних послуг.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки.
50-відсоткова пільга надається на такі послуги:
▪️з управління багатоквартирним будинком;
▪️з постачання та розподілу природного газу, електричної і теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;
▪️на оплату абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньо-будинкових систем про надання комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги в такому будинку;
▪️на придбання твердого палива і скрапленого газу (за умови наявності в житловому приміщенні пічного опалення).
При розрахунках плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку оплати, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.
Якщо ж вдова є непрацездатною і її сім’я складається лише з непрацездатних осіб, 50-відсоткова знижка за користування газом для опалювання житла надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку оплати, та 21 кв. м на сім’ю).
Пільга надається без урахування середньомісячного доходу та незалежно від виду житла чи форми власності на нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Волинському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки.
50-відсоткова пільга надається на такі послуги:
▪️з управління багатоквартирним будинком;
▪️з постачання та розподілу природного газу, електричної і теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;
▪️на оплату абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньо-будинкових систем про надання комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги в такому будинку;
▪️на придбання твердого палива і скрапленого газу (за умови наявності в житловому приміщенні пічного опалення).
При розрахунках плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку оплати, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.
Якщо ж вдова є непрацездатною і її сім’я складається лише з непрацездатних осіб, 50-відсоткова знижка за користування газом для опалювання житла надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку оплати, та 21 кв. м на сім’ю).
Пільга надається без урахування середньомісячного доходу та незалежно від виду житла чи форми власності на нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня
Сьогодні, 20:00
Які пільги на комунальні послуги має вдова загиблого військовослужбовця
Сьогодні, 19:13
Пенсії в Україні: де отримують найвищі та найнижчі виплати
Сьогодні, 18:18
росіяни вивезли з України сотні тисяч дітей, - Ірина Верещук
Сьогодні, 17:21