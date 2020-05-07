Які пільги на комунальні послуги має вдова загиблого військовослужбовця





Про це



50-відсоткова пільга надається на такі послуги:



▪️з управління багатоквартирним будинком;



▪️з постачання та розподілу природного газу, електричної і теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;



▪️на оплату абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньо-будинкових систем про надання комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги в такому будинку;



▪️на придбання твердого палива і скрапленого газу (за умови наявності в житловому приміщенні пічного опалення).

При розрахунках плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку оплати, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.



Якщо ж вдова є непрацездатною і її сім’я складається лише з непрацездатних осіб, 50-відсоткова знижка за користування газом для опалювання житла надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку оплати, та 21 кв. м на сім’ю).



Пільга надається без урахування середньомісячного доходу та незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пільги, що надаються вдові загиблого Захисника України, визначено статтею 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Однією з пільг є 50-відсоткова знижка на оплату комунальних послуг.Про це повідомили у Волинському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки.50-відсоткова пільга надається на такі послуги:▪️з управління багатоквартирним будинком;▪️з постачання та розподілу природного газу, електричної і теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;▪️на оплату абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньо-будинкових систем про надання комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги в такому будинку;▪️на придбання твердого палива і скрапленого газу (за умови наявності в житловому приміщенні пічного опалення).При розрахунках плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку оплати, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.Якщо ж вдова є непрацездатною і її сім’я складається лише з непрацездатних осіб, 50-відсоткова знижка за користування газом для опалювання житла надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку оплати, та 21 кв. м на сім’ю).Пільга надається без урахування середньомісячного доходу та незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

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