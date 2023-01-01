Пенсії в Україні: де отримують найвищі та найнижчі виплати

Пенсії в Україні: де отримують найвищі та найнижчі виплати
На першому місці за розміром середньої пенсії опинилася Рівненська область. Друге і третє місце відповідно посідають Донецька і Луганська області.

Про це повідомляє Фокус.

Найменші виплати отримують пенсіонери Тернопільської, Закарпатської та Чернівецької областей — до 4200 грн. У розрізі міст перше місце за середнім розміром пенсії посідає Київ.

Середній розмір пенсії за останні місяці ще трохи зріс і сьогодні становить 5350,33 грн. Порівняно з липнем цього року вона зросла менш ніж на 1%. Зростання пов'язане з індивідуальними перерахунками.

Із 10,5 мільйона пенсіонерів 2,7 мільйона офіційно продовжують працювати. Тобто працюють майже 25% пенсіонерів. У них середня пенсія дещо вища, ніж загалом по країні — 5614,59 грн.

Розмір середніх пенсій станом на 1 жовтня:

від 6000 до 7500 гривень:

м. Київ — 7 219,64 грн.;
Рівненська область — 6 673,98 грн.;
Донецька область — 6 612,00 грн.;
Луганська область — 6 323,01 грн.

від 5000 до 6000 гривень:

Дніпропетровська область — 5 865,51 грн.;
Житомирська область — 5 850,46 грн.;
Запорізька область — 5 561,84 грн.;
Київська область — 5 489,31 грн.;
Харківська область — 5 307,03 грн.;
Полтавська область — 5 162,11 грн.;
Одеська область — 5 072,48 грн.

від 4000 до 5000 гривень:

Миколаївська область — 4 983,55 грн.;
Чернігівська область — 4 834,83 грн.;
Сумська область — 4 786,02 грн.;
Львівська область — 4 772,18 грн.;
Волинська область — 4 716,67 грн.;
Кіровоградська область — 4 715,81 грн.;
Черкаська область — 4 626,79 грн.;
Херсонська область — 4 537,12 грн.;
Вінницька область — 4 497,80 грн.;
Івано-Франківська область — 4 478,72 грн.;
Хмельницька область — 4 463,43 грн.;
Чернівецька область — 4 235,64 грн.;
Закарпатська область — 4 230,56 грн.;
Тернопільська область — 4 041,04 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пенсія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пенсії в Україні: де отримують найвищі та найнижчі виплати
Сьогодні, 18:18
росіяни вивезли з України сотні тисяч дітей, - Ірина Верещук
Сьогодні, 17:21
Через «Угринів — Долгобичув» пропускатимуть порожні вантажівки
Сьогодні, 16:03
В Україні зростуть штрафи за нелегальне працевлашування
Сьогодні, 15:31
На Волині створюють ще 5 притулків та центрів для жертв домашнього насильства
Сьогодні, 14:51
Схожі новини
Який на Волині середній розмір пенсії Який на Волині середній розмір пенсії
08 листопад, 08:25
Українські біженці у Польщі можуть отримувати свою пенсію поштою: як це зробити Українські біженці у Польщі можуть отримувати свою пенсію поштою: як це зробити
29 вересень, 03:17
В Україні проведуть індексацію пенсій В Україні проведуть індексацію пенсій
14 вересень, 06:38
Як на розмір пенсії впливає рік виходу на відпочинок, розмір стажу та робота за кордоном Як на розмір пенсії впливає рік виходу на відпочинок, розмір стажу та робота за кордоном
06 серпень, 20:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пенсії в Україні: де отримують найвищі та найнижчі виплати
Сьогодні, 18:18
 0
росіяни вивезли з України сотні тисяч дітей, - Ірина Верещук
Сьогодні, 17:21
 0
Через «Угринів — Долгобичув» пропускатимуть порожні вантажівки
Сьогодні, 16:03
 0
В Україні зростуть штрафи за нелегальне працевлашування
Сьогодні, 15:31
 0
На Волині створюють ще 5 притулків та центрів для жертв домашнього насильства
Сьогодні, 14:51
 0
Медіа
відео
1/8