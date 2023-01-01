Пенсії в Україні: де отримують найвищі та найнижчі виплати





Про це повідомляє



Найменші виплати отримують пенсіонери Тернопільської, Закарпатської та Чернівецької областей — до 4200 грн. У розрізі міст перше місце за середнім розміром пенсії посідає Київ.



Середній розмір пенсії за останні місяці ще трохи зріс і сьогодні становить 5350,33 грн. Порівняно з липнем цього року вона зросла менш ніж на 1%. Зростання пов'язане з індивідуальними перерахунками.



Із 10,5 мільйона пенсіонерів 2,7 мільйона офіційно продовжують працювати. Тобто працюють майже 25% пенсіонерів. У них середня пенсія дещо вища, ніж загалом по країні — 5614,59 грн.



Розмір середніх пенсій станом на 1 жовтня:



від 6000 до 7500 гривень:



м. Київ — 7 219,64 грн.;

Рівненська область — 6 673,98 грн.;

Донецька область — 6 612,00 грн.;

Луганська область — 6 323,01 грн.



від 5000 до 6000 гривень:



Дніпропетровська область — 5 865,51 грн.;

Житомирська область — 5 850,46 грн.;

Запорізька область — 5 561,84 грн.;

Київська область — 5 489,31 грн.;

Харківська область — 5 307,03 грн.;

Полтавська область — 5 162,11 грн.;

Одеська область — 5 072,48 грн.



від 4000 до 5000 гривень:



Миколаївська область — 4 983,55 грн.;

Чернігівська область — 4 834,83 грн.;

Сумська область — 4 786,02 грн.;

Львівська область — 4 772,18 грн.;

Волинська область — 4 716,67 грн.;

Кіровоградська область — 4 715,81 грн.;

Черкаська область — 4 626,79 грн.;

Херсонська область — 4 537,12 грн.;

Вінницька область — 4 497,80 грн.;

Івано-Франківська область — 4 478,72 грн.;

Хмельницька область — 4 463,43 грн.;

Чернівецька область — 4 235,64 грн.;

Закарпатська область — 4 230,56 грн.;

Тернопільська область — 4 041,04 грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На першому місці за розміром середньої пенсії опинилася Рівненська область. Друге і третє місце відповідно посідають Донецька і Луганська області.Про це повідомляє Фокус. Найменші виплати отримують пенсіонери Тернопільської, Закарпатської та Чернівецької областей — до 4200 грн. У розрізі міст перше місце за середнім розміром пенсії посідає Київ.Середній розмір пенсії за останні місяці ще трохи зріс і сьогодні становить 5350,33 грн. Порівняно з липнем цього року вона зросла менш ніж на 1%. Зростання пов'язане з індивідуальними перерахунками.Із 10,5 мільйона пенсіонерів 2,7 мільйона офіційно продовжують працювати. Тобто працюють майже 25% пенсіонерів. У них середня пенсія дещо вища, ніж загалом по країні — 5614,59 грн.м. Київ — 7 219,64 грн.;Рівненська область — 6 673,98 грн.;Донецька область — 6 612,00 грн.;Луганська область — 6 323,01 грн.Дніпропетровська область — 5 865,51 грн.;Житомирська область — 5 850,46 грн.;Запорізька область — 5 561,84 грн.;Київська область — 5 489,31 грн.;Харківська область — 5 307,03 грн.;Полтавська область — 5 162,11 грн.;Одеська область — 5 072,48 грн.Миколаївська область — 4 983,55 грн.;Чернігівська область — 4 834,83 грн.;Сумська область — 4 786,02 грн.;Львівська область — 4 772,18 грн.;Кіровоградська область — 4 715,81 грн.;Черкаська область — 4 626,79 грн.;Херсонська область — 4 537,12 грн.;Вінницька область — 4 497,80 грн.;Івано-Франківська область — 4 478,72 грн.;Хмельницька область — 4 463,43 грн.;Чернівецька область — 4 235,64 грн.;Закарпатська область — 4 230,56 грн.;Тернопільська область — 4 041,04 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію