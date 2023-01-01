Пенсії в Україні: де отримують найвищі та найнижчі виплати
Сьогодні, 18:18
На першому місці за розміром середньої пенсії опинилася Рівненська область. Друге і третє місце відповідно посідають Донецька і Луганська області.
Про це повідомляє Фокус.
Найменші виплати отримують пенсіонери Тернопільської, Закарпатської та Чернівецької областей — до 4200 грн. У розрізі міст перше місце за середнім розміром пенсії посідає Київ.
Середній розмір пенсії за останні місяці ще трохи зріс і сьогодні становить 5350,33 грн. Порівняно з липнем цього року вона зросла менш ніж на 1%. Зростання пов'язане з індивідуальними перерахунками.
Із 10,5 мільйона пенсіонерів 2,7 мільйона офіційно продовжують працювати. Тобто працюють майже 25% пенсіонерів. У них середня пенсія дещо вища, ніж загалом по країні — 5614,59 грн.
Розмір середніх пенсій станом на 1 жовтня:
від 6000 до 7500 гривень:
м. Київ — 7 219,64 грн.;
Рівненська область — 6 673,98 грн.;
Донецька область — 6 612,00 грн.;
Луганська область — 6 323,01 грн.
від 5000 до 6000 гривень:
Дніпропетровська область — 5 865,51 грн.;
Житомирська область — 5 850,46 грн.;
Запорізька область — 5 561,84 грн.;
Київська область — 5 489,31 грн.;
Харківська область — 5 307,03 грн.;
Полтавська область — 5 162,11 грн.;
Одеська область — 5 072,48 грн.
від 4000 до 5000 гривень:
Миколаївська область — 4 983,55 грн.;
Чернігівська область — 4 834,83 грн.;
Сумська область — 4 786,02 грн.;
Львівська область — 4 772,18 грн.;
Волинська область — 4 716,67 грн.;
Кіровоградська область — 4 715,81 грн.;
Черкаська область — 4 626,79 грн.;
Херсонська область — 4 537,12 грн.;
Вінницька область — 4 497,80 грн.;
Івано-Франківська область — 4 478,72 грн.;
Хмельницька область — 4 463,43 грн.;
Чернівецька область — 4 235,64 грн.;
Закарпатська область — 4 230,56 грн.;
Тернопільська область — 4 041,04 грн.
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Про це повідомляє Фокус.
Найменші виплати отримують пенсіонери Тернопільської, Закарпатської та Чернівецької областей — до 4200 грн. У розрізі міст перше місце за середнім розміром пенсії посідає Київ.
Середній розмір пенсії за останні місяці ще трохи зріс і сьогодні становить 5350,33 грн. Порівняно з липнем цього року вона зросла менш ніж на 1%. Зростання пов'язане з індивідуальними перерахунками.
Із 10,5 мільйона пенсіонерів 2,7 мільйона офіційно продовжують працювати. Тобто працюють майже 25% пенсіонерів. У них середня пенсія дещо вища, ніж загалом по країні — 5614,59 грн.
Розмір середніх пенсій станом на 1 жовтня:
від 6000 до 7500 гривень:
м. Київ — 7 219,64 грн.;
Рівненська область — 6 673,98 грн.;
Донецька область — 6 612,00 грн.;
Луганська область — 6 323,01 грн.
від 5000 до 6000 гривень:
Дніпропетровська область — 5 865,51 грн.;
Житомирська область — 5 850,46 грн.;
Запорізька область — 5 561,84 грн.;
Київська область — 5 489,31 грн.;
Харківська область — 5 307,03 грн.;
Полтавська область — 5 162,11 грн.;
Одеська область — 5 072,48 грн.
від 4000 до 5000 гривень:
Миколаївська область — 4 983,55 грн.;
Чернігівська область — 4 834,83 грн.;
Сумська область — 4 786,02 грн.;
Львівська область — 4 772,18 грн.;
Волинська область — 4 716,67 грн.;
Кіровоградська область — 4 715,81 грн.;
Черкаська область — 4 626,79 грн.;
Херсонська область — 4 537,12 грн.;
Вінницька область — 4 497,80 грн.;
Івано-Франківська область — 4 478,72 грн.;
Хмельницька область — 4 463,43 грн.;
Чернівецька область — 4 235,64 грн.;
Закарпатська область — 4 230,56 грн.;
Тернопільська область — 4 041,04 грн.
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