росіяни вивезли з України сотні тисяч дітей, - Ірина Верещук

росіяни вивезли з України сотні тисяч дітей, - Ірина Верещук
Офіційно відомо про приблизно 20 тисяч українських дітей, яких росія незаконно депортувала з території України. Проте справжня кількість викрадених дітей може становити сотні тисяч.

Це підтвердила віцепрем'єрка України, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю Голосу Америки, пише ТСН.

При цьому вона нагадала, що офіційно відомо про приблизно 20 тисяч незаконно депортованих з території України дітей, майже четверта частина із них — сироти.

"Я можу оперувати офіційними даними. 20 тисяч — це діти, про яких ми знаємо: де вони, що з ними, і ми намагаємося їх повернути. З них майже 4,5 тисячі сиріт. Це дуже важливо, адже коли дитина батьківська — за нею може поїхати або батько, або мама, або прямі родичі. А діти-сироти — під опікою держави, і держава на 100% відповідає за їхню безпеку", — сказала Ірина Верещук.

Віцепрем'єрка додала, що примусова депортація дітей з України та зміна їхньої ідентичності має ознаки геноциду. Вона наголосила, що всі, хто причетний до цього, мають бути притягнуті до відповідальності згідно з міжнародним правом.

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Теги: діти, депортація, росія
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