В Україні зростуть штрафи за нелегальне працевлашування

В Україні з 1 січня зростуть штрафи для роботодавців за порушення у сфері трудового законодавства. Зокрема штраф за кожного нелегального працівника становитиме 71 тисячу гривень, а за недопуск контролерів до проведення перевірки на підприємстві доведеться заплатити понад 113 тисяч.Про це повідомил в Держпраці.Зростання штрафів пов'язане із підвищення мінімальної зарплати, до якої всі вони "прив'язані". А оскільки у 2024 році мінімалка зросте двічі, з 1 січня та з 1 квітня, то й штрафи також зміняться з цих дат. Так, із січня мінімальна зарплата зросте до 7100 грн, а з 1 квітня – до 8000 грн.Штраф у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати потрібно буде заплатити за такі порушення:- фактичний допуск працівників працювати без оформлення трудового договору (контракту);- оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором із нефіксованим робочим часом, тоді як насправді відбувається фактичне виконання роботи протягом усього робочого часу та виплата зарплати (винагороди) без сплати ЄСВ, податків.Причому штраф у розмірі 10 мінімалок потрібно буде сплатити за кожного неправильно оформленого чи взагалі неоформленого працівника. Наразі його розмір становить 67 тис. грн. А у 2024 році він становитиме:- з 1 січня 2024 року - 71 тис. грн;- з 1 квітня 2024 року - 80 тис. грн.При цьому до юросіб і ФОП, які є платниками єдиного податку І-ІІІ груп, застосовують попередження.Штраф у 16-кратному розмірі мінімальної зарплати роботодавцю доведеться заплатити, якщо він не допустить контролюючі органи Держпраці до проведення перевірки на підприємстві або перешкоджатиме її здійсненню. Наразі такий штраф становить 107,2 тис. грн. У 2024 його розмір становитиме:- з 1 січня 2024 року - 113,6 тис. грн;- з 1 квітня 2024 року - 128 тис. грн.Крім того, штраф у 3-кратному розмірі мінімалки передбачено за:- порушення встановлених строків виплати заробітної плати, інших виплат більш як за один місяць;- виплату грошей працівникам не в повному обсязі.Наразі розмір такого штрафу становить 20,1 тис. грн. А з 2024 року він зросте:- з 1 січня – до 21,3 тис. грн;- з 1 квітня - до 24 тис. грн.За кожного працівника, щодо якого не дотримуються мінімальних державних гарантій в оплаті праці, роботодавцю доведеться сплатити штраф у розмірі 2 мінімалок.Наразі розмір такого фінансового покарання становить 13.4 тис. грн. Наступного року він виросте:- з 1 січня – до 14,2 тис. грн;- з 1 квітня – до 16 тис. грн.Якщо роботодавець порушить права працівника, якого залучають до виконання обов'язків, передбачених законами про військовий обов'язок та військову службу, про альтернативну службу та мобілізацію, то йому доведеться поплатитися за це штрафом у розмірі 4 мінімалок.Наразі розмір такого покарання становить 26,8 тис. грн. Наступного року він зросте:- з 1 січня – до 28 4 тис. грн;- з 1 квітня - до 32 тис. грн.При цьому до юридичних осіб та ФОП – платників єдиного податку I-II груп застосовують попередження.