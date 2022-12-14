«Укрзалізниця» відновлює швидкісний потяг до лижного курорту «Славське»

«Укрзалізниця» відновлює швидкісний потяг до лижного курорту «Славське»
«Укрзалізниця» із 21 грудня на зимовий час відновлює курсування денного швидкісного поїзда категорії «Інтерсіті+» №743 сполученням Київ-Славське «Бойківський експрес».

Про це повідомили у телеграм-каналі «Укрзалізниці».

Як зазначили в компанії, квитки на потяг, який почне курсувати з 21 грудня, з`явились у продажі уже сьогодні – 3 грудня.

Потяг відправлятиметься із центрального вокзалу Києва о 6:11, і прибуватимуть до станції Славське о 14:00. Матиме зупинки у Коростені, Дубно, Львові, Стрию та Сколе.

В зворотному напрямку, зі станції Славське, поїзд відправлятиметься о 14:30 і прибуватиме до Києва о 22:26.

Нагадаємо, через Луцьк з 10 грудня розпочне курсування новий прямий поїзд №143/146 Відень — Чоп — Відень.

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Теги: Славське, потяг, Укрзалізниця
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