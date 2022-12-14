«Укрзалізниця» відновлює швидкісний потяг до лижного курорту «Славське»

«Укрзалізниця» із 21 грудня на зимовий час відновлює курсування денного швидкісного поїзда категорії «Інтерсіті+» №743 сполученням Київ-Славське «Бойківський експрес».Про це повідомили у телеграм-каналі «Укрзалізниці».Як зазначили в компанії, квитки на потяг, який почне курсувати з 21 грудня, з`явились у продажі уже сьогодні – 3 грудня.Потяг відправлятиметься із центрального вокзалу Києва о 6:11, і прибуватимуть до станції Славське о 14:00. Матиме зупинки у Коростені, Дубно, Львові, Стрию та Сколе.В зворотному напрямку, зі станції Славське, поїзд відправлятиметься о 14:30 і прибуватиме до Києва о 22:26.Нагадаємо, через Луцьк з 10 грудня розпочне№143/146 Відень — Чоп — Відень.