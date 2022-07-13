У Луцькому районі негода повалила дерева на дорогу





Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Волинській області.



На місці події працювали працівники служби 101, які спеціальним обладнанням розчистили заблоковану дорогу.



Рятувальники повідомили також, що поблизу сіл Боровичі, Вишенька Луцького району та с. Марковичі і м. Устилуг Володимирського району потрапило 4 автобуси з людьми у снігові замети — рятувальники за допомогою тросу відбуксирували автобуси.



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Між с. Пʼятидні та м. Устилуг Володимирського району автовоз здійснив наїзд на електроопору та заблокував рух транспорту. Рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимир відбуксирували автомобіль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через хуртовину та сильний вітер повалені дерева перегородили рух транспорту на дорогах біля сіл Веснянка, Ольганівка, Жабка Луцького району.Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Волинській області.На місці події працювали працівники служби 101, які спеціальним обладнанням розчистили заблоковану дорогу.Рятувальники повідомили також, що поблизу сіл Боровичі, Вишенька Луцького району та с. Марковичі і м. Устилуг Володимирського району потрапило 4 автобуси з людьми у снігові замети — рятувальники за допомогою тросу відбуксирували автобуси.Читайте також:Між с. Пʼятидні та м. Устилуг Володимирського району автовоз здійснив наїзд на електроопору та заблокував рух транспорту. Рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимир відбуксирували автомобіль.

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