У Луцькому районі негода повалила дерева на дорогу

У Луцькому районі негода повалила дерева на дорогу
Через хуртовину та сильний вітер повалені дерева перегородили рух транспорту на дорогах біля сіл Веснянка, Ольганівка, Жабка Луцького району.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Волинській області.

На місці події працювали працівники служби 101, які спеціальним обладнанням розчистили заблоковану дорогу.

Рятувальники повідомили також, що поблизу сіл Боровичі, Вишенька Луцького району та с. Марковичі і м. Устилуг Володимирського району потрапило 4 автобуси з людьми у снігові замети — рятувальники за допомогою тросу відбуксирували автобуси.

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Між с. Пʼятидні та м. Устилуг Володимирського району автовоз здійснив наїзд на електроопору та заблокував рух транспорту. Рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимир відбуксирували автомобіль.


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Теги: хуртовина, вітер, дерева, Луцький район, ДСНС
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