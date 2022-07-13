У Луцькому районі негода повалила дерева на дорогу
Сьогодні, 13:26
Через хуртовину та сильний вітер повалені дерева перегородили рух транспорту на дорогах біля сіл Веснянка, Ольганівка, Жабка Луцького району.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Волинській області.
На місці події працювали працівники служби 101, які спеціальним обладнанням розчистили заблоковану дорогу.
Рятувальники повідомили також, що поблизу сіл Боровичі, Вишенька Луцького району та с. Марковичі і м. Устилуг Володимирського району потрапило 4 автобуси з людьми у снігові замети — рятувальники за допомогою тросу відбуксирували автобуси.
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Між с. Пʼятидні та м. Устилуг Володимирського району автовоз здійснив наїзд на електроопору та заблокував рух транспорту. Рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимир відбуксирували автомобіль.
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Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Волинській області.
На місці події працювали працівники служби 101, які спеціальним обладнанням розчистили заблоковану дорогу.
Рятувальники повідомили також, що поблизу сіл Боровичі, Вишенька Луцького району та с. Марковичі і м. Устилуг Володимирського району потрапило 4 автобуси з людьми у снігові замети — рятувальники за допомогою тросу відбуксирували автобуси.
Читайте також: Волинські рятувальники визволяли із заметів трактор, вантажівку та автобуси. ФОТО
Між с. Пʼятидні та м. Устилуг Володимирського району автовоз здійснив наїзд на електроопору та заблокував рух транспорту. Рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимир відбуксирували автомобіль.
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