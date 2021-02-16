Волинські рятувальники визволяли із заметів трактор, вантажівку та автобуси. ФОТО

Волинські рятувальники визволяли із заметів трактор, вантажівку та автобуси. ФОТО
Минулої доби, 2 грудня, волинські рятувальники 9 разів виїжджали на допомогу людям, які потрапили у негоду.

Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС у Волинській області у фейсбуці.

Зокрема, ввечері між с. Соловичі та с. Мокрець Ковельського району застряг на узбіччі снігоочищувальний трактор. Рятувальники 17 ДПРЧ селища Турійськ за допомогою тросу відбуксирували спеціальну техніку.

В м. Нововолинськ на вул. Дорошенка вантажний автомобіль потрапив у замет і заблокував рух транспорту. Рятувальники 5 ДПРЧ м. Нововолинськ відбуксирували автомобіль.


Біля с. Сьомаки Луцького району водій автобуса не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Рятувальники 20 ДПРП селища Торчин за допомогою тросу відбуксирували автобус. В салоні перебувало 12 пасажирів.

Опівночі поблизу селища Сенкевичівка Луцького району водій автобусу не впорався з керуванням та заїхав в сніговий замет. В салоні перебувало 29 пасажирів та водій. Рятувальники м. Горохів відбуксирували автобус за допомогою тросу.

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Теги: Волинь, снігопад, замети, ДСНС
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