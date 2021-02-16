Волинські рятувальники визволяли із заметів трактор, вантажівку та автобуси. ФОТО

Минулої доби, 2 грудня, волинські рятувальники 9 разів виїжджали на допомогу людям, які потрапили у негоду.Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС у Волинській області у фейсбуці.Зокрема, ввечері між с. Соловичі та с. Мокрець Ковельського району застряг на узбіччі снігоочищувальний трактор. Рятувальники 17 ДПРЧ селища Турійськ за допомогою тросу відбуксирували спеціальну техніку.В м. Нововолинськ на вул. Дорошенка вантажний автомобіль потрапив у замет і заблокував рух транспорту. Рятувальники 5 ДПРЧ м. Нововолинськ відбуксирували автомобіль.Біля с. Сьомаки Луцького району водій автобуса не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Рятувальники 20 ДПРП селища Торчин за допомогою тросу відбуксирували автобус. В салоні перебувало 12 пасажирів.Опівночі поблизу селища Сенкевичівка Луцького району водій автобусу не впорався з керуванням та заїхав в сніговий замет. В салоні перебувало 29 пасажирів та водій. Рятувальники м. Горохів відбуксирували автобус за допомогою тросу.