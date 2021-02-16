Волинські рятувальники визволяли із заметів трактор, вантажівку та автобуси. ФОТО
Сьогодні, 11:18
Минулої доби, 2 грудня, волинські рятувальники 9 разів виїжджали на допомогу людям, які потрапили у негоду.
Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС у Волинській області у фейсбуці.
Зокрема, ввечері між с. Соловичі та с. Мокрець Ковельського району застряг на узбіччі снігоочищувальний трактор. Рятувальники 17 ДПРЧ селища Турійськ за допомогою тросу відбуксирували спеціальну техніку.
В м. Нововолинськ на вул. Дорошенка вантажний автомобіль потрапив у замет і заблокував рух транспорту. Рятувальники 5 ДПРЧ м. Нововолинськ відбуксирували автомобіль.
Біля с. Сьомаки Луцького району водій автобуса не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Рятувальники 20 ДПРП селища Торчин за допомогою тросу відбуксирували автобус. В салоні перебувало 12 пасажирів.
Опівночі поблизу селища Сенкевичівка Луцького району водій автобусу не впорався з керуванням та заїхав в сніговий замет. В салоні перебувало 29 пасажирів та водій. Рятувальники м. Горохів відбуксирували автобус за допомогою тросу.
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Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС у Волинській області у фейсбуці.
Зокрема, ввечері між с. Соловичі та с. Мокрець Ковельського району застряг на узбіччі снігоочищувальний трактор. Рятувальники 17 ДПРЧ селища Турійськ за допомогою тросу відбуксирували спеціальну техніку.
В м. Нововолинськ на вул. Дорошенка вантажний автомобіль потрапив у замет і заблокував рух транспорту. Рятувальники 5 ДПРЧ м. Нововолинськ відбуксирували автомобіль.
Біля с. Сьомаки Луцького району водій автобуса не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Рятувальники 20 ДПРП селища Торчин за допомогою тросу відбуксирували автобус. В салоні перебувало 12 пасажирів.
Опівночі поблизу селища Сенкевичівка Луцького району водій автобусу не впорався з керуванням та заїхав в сніговий замет. В салоні перебувало 29 пасажирів та водій. Рятувальники м. Горохів відбуксирували автобус за допомогою тросу.
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