Як обирали нового очільника Нотаріальної палати Волині. ФОТО

У Луцьку відбулися вибори голови Нотаріальної палати Волинської області. Її очолилаПро це повідомила у фейсбуці нотаріус, заступниця голови Нотаріальної палати"Хочу щиро подякуватиза її натхнення, професіоналізм, мудре керівництво, безпосередню учать та безмежну підтримку у наших волонтерських справах. Під її керівництвом ми здійснили численні корисні ініціативи та сформували надійну команду волонтерів, допомагаючи нашим захисникам на фронті.Тепер, відповідальність за нашу палату покладено на молоду та амбітну Тетяну Рачкову, яка отримала підтримку колег і стала новою Головою. Я щиро вдячна за довіру колег та запрошення від Тетяни стати її заступником. За сприяння попередніх голів нотаріальної палати та підтримки колег-нотаріусів, у нас сформувалася сильна команда, яка збереже та розвиватиме ініціативи закладені Надією Володимирівною, підіймаючи нотаріат Волині на новий рівень", - йдеться у дописі.На обранні нової очільниці Нотаріальної палати був присутній бойовий медик з Луцька, який розпові про те, з чим стикаються медики на передовій. На допомогу для його підрозділу було зібрано понад 37 тисяч гривень.