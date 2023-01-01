Сили оборони України відбивають штурми ворога на Авдіївку та у Бахмутському напрямку

Сили оборони України від початку повномасштабної війни ліквідували 332 040 військовослужбовців армії РФ. Зокрема, 930 окупантів були знешкоджені протягом боїв минулої доби.Про це повідомили у Генштабі.Відомо також, що в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" наворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбито 7 атак.Напротивник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 4 атаки.Напротивник вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 21 атаку. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" наворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 25 атак.Наворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 11 атак.Наворог вів безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледару, західніше Старомайорського Донецької області, де нашими воїнами відбито 3 атаки.Напротивник 12 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" насили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 складам боєприпасів та 4 артилерійським засобам противника.