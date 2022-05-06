На Донеччині загинули Герої з Волині Максим Хатін та Олександр Коцюбчик
Сьогодні, 08:56
1 грудня на Донеччині загинули волиняни Хатін Максим Анатолійович(18.03.1988 року народження)та Коцюбчик Олександр Андрійович (27.06.1977 р.н.).
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Змушений повідомити, що місто прощатиметься одразу із трьома загиблими ковельчанами. Це буде найбільша жалобна громадська панахида цієї безжальної війни для нашого міста…", - зуважив міський голова.
У одному бою із хлопцями поліг і ковельчанин Заяць Валентин Володимирович (26.08. 1982 р.н.), який жив у Сошичненській громаді, де і буде похований.
Ігор Чайка також повідомив, що місія «На щиті», яка повертає додому тіла полеглих на війні Героїв, – у дорозі на Волинь.
Зважаючи на складність шляху через погодні умови і необхідність проведення деяких процедур після повернення хлопців у рідне місто, прощання із ними попередньо планується на понеділок.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Змушений повідомити, що місто прощатиметься одразу із трьома загиблими ковельчанами. Це буде найбільша жалобна громадська панахида цієї безжальної війни для нашого міста…", - зуважив міський голова.
У одному бою із хлопцями поліг і ковельчанин Заяць Валентин Володимирович (26.08. 1982 р.н.), який жив у Сошичненській громаді, де і буде похований.
Ігор Чайка також повідомив, що місія «На щиті», яка повертає додому тіла полеглих на війні Героїв, – у дорозі на Волинь.
Зважаючи на складність шляху через погодні умови і необхідність проведення деяких процедур після повернення хлопців у рідне місто, прощання із ними попередньо планується на понеділок.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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