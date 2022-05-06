На Донеччині загинули Герої з Волині Максим Хатін та Олександр Коцюбчик

1 грудня на Донеччині загинули волиняни(18.03.1988 року народження)та(27.06.1977 р.н.).Про це повідомив Ковельський міський голова"Змушений повідомити, що місто прощатиметься одразу із трьома загиблими ковельчанами. Це буде найбільша жалобна громадська панахида цієї безжальної війни для нашого міста…", - зуважив міський голова.У одному бою із хлопцями поліг і ковельчанин(26.08. 1982 р.н.), який жив у Сошичненській громаді, де і буде похований.Ігор Чайка також повідомив, що місія «На щиті», яка повертає додому тіла полеглих на війні Героїв, – у дорозі на Волинь.Зважаючи на складність шляху через погодні умови і необхідність проведення деяких процедур після повернення хлопців у рідне місто, прощання із ними попередньо планується на понеділок.