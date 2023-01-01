«На щиті» на Волинь повертається Герой Андрій Чумак, який півтора року вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 08:14
28 квітня минулого року мама голобчанина Андрія Чумака отримала звістку, що її син зник під час виконання бойового завдання на Харківщині. Рідні шукали й чекали, молилися й надіялися, що їх герой-захисник живий. Та, на жаль, через 17 місяців з'ясувалося найстрашніше - він загинув.
Про це повідомили у Голобській громаді.
"Висловлюємо щирі співчуття сім'ї та близьким воїна, розділяємо з ними біль непоправної втрати.
Андрій Данилович Чумак став на захист України задовго до великої війни. Сьогодні, 3 грудня, він повернеться в край свого дитинства та юності назавжди. Скорботний кортеж у Голобах рухатиметься від траси по вулицях Незалежності, Шевченка, Залізничній, Миру. Орієнтовний час прибуття - після 10.00.
Будьмо готові гідно зустріти земляка та провести його в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Голобській громаді.
"Висловлюємо щирі співчуття сім'ї та близьким воїна, розділяємо з ними біль непоправної втрати.
Андрій Данилович Чумак став на захист України задовго до великої війни. Сьогодні, 3 грудня, він повернеться в край свого дитинства та юності назавжди. Скорботний кортеж у Голобах рухатиметься від траси по вулицях Незалежності, Шевченка, Залізничній, Миру. Орієнтовний час прибуття - після 10.00.
Будьмо готові гідно зустріти земляка та провести його в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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