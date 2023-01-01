«На щиті» на Волинь повертається Герой Андрій Чумак, який півтора року вважався зниклим безвісти

«На щиті» на Волинь повертається Герой Андрій Чумак, який півтора року вважався зниклим безвісти
28 квітня минулого року мама голобчанина Андрія Чумака отримала звістку, що її син зник під час виконання бойового завдання на Харківщині. Рідні шукали й чекали, молилися й надіялися, що їх герой-захисник живий. Та, на жаль, через 17 місяців з'ясувалося найстрашніше - він загинув.

Про це повідомили у Голобській громаді.

"Висловлюємо щирі співчуття сім'ї та близьким воїна, розділяємо з ними біль непоправної втрати.

Андрій Данилович Чумак став на захист України задовго до великої війни. Сьогодні, 3 грудня, він повернеться в край свого дитинства та юності назавжди. Скорботний кортеж у Голобах рухатиметься від траси по вулицях Незалежності, Шевченка, Залізничній, Миру. Орієнтовний час прибуття - після 10.00.

Будьмо готові гідно зустріти земляка та провести його в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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