«На щиті» на Волинь повертається Герой Андрій Чумак, який півтора року вважався зниклим безвісти

Андрія Чумака отримала звістку, що її син зник під час виконання бойового завдання на Харківщині. Рідні шукали й чекали, молилися й надіялися, що їх герой-захисник живий. Та, на жаль, через 17 місяців з'ясувалося найстрашніше - він загинув.



Про це



"Висловлюємо щирі співчуття сім'ї та близьким воїна, розділяємо з ними біль непоправної втрати.



Андрій Данилович Чумак став на захист України задовго до великої війни. Сьогодні, 3 грудня, він повернеться в край свого дитинства та юності назавжди. Скорботний кортеж у Голобах рухатиметься від траси по вулицях Незалежності, Шевченка, Залізничній, Миру. Орієнтовний час прибуття - після 10.00.



Будьмо готові гідно зустріти земляка та провести його в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 квітня минулого року мама голобчанинаотримала звістку, що її син зник під час виконання бойового завдання на Харківщині. Рідні шукали й чекали, молилися й надіялися, що їх герой-захисник живий. Та, на жаль, через 17 місяців з'ясувалося найстрашніше - він загинув.Про це повідомили у Голобській громаді."Висловлюємо щирі співчуття сім'ї та близьким воїна, розділяємо з ними біль непоправної втрати.Андрій Данилович Чумак став на захист України задовго до великої війни. Сьогодні, 3 грудня, він повернеться в край свого дитинства та юності назавжди. Скорботний кортеж у Голобах рухатиметься від траси по вулицях Незалежності, Шевченка, Залізничній, Миру. Орієнтовний час прибуття - після 10.00.Будьмо готові гідно зустріти земляка та провести його в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.

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