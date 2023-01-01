Омбудсмен звернеться до ООН через нове відео розстрілу українських полонених
Сьогодні, 07:00
У мережі з'явилося нове відео розстрілу російськими окупантами українських військовослужбовців, які здавалися в полон. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернеться через це до міжнародних організацій. Також він сподівається, що розвідці вдасться фізично встановити особи винних.
Про це Лубінець сказав у коментарі hromadske.
Відповідне відео опублікував Telegram-канал DeepState. На ньому видно, як група військових розстрілює двох інших військовослужбовців, що виходять із бліндажа, один з яких тримає руки за головою. За даними DeepState, це сталося біля Степового Донецької області, коли окупанти зайшли на позиції 45 окремого стрілецького батальйону.
Лубінець заявив нам, що 4 грудня офіційно звернеться до Міжнародного комітету Червоного Хреста як до організації з мандатом фіксації поводження з військовополоненими. А також до ООН, щоб організація зафіксувала цей факт як ще один яскравий приклад порушення міжнародного гуманітарного права з боку рф та російських військових.
«На відео чітко всі можуть побачити, що українські військові виконують усі необхідні речі, які показують, що вони без зброї, що вони здаються в полон і не несуть жодної загрози для російських військових. Отже, їх автоматично повинні були взяти в полон і надати статус військовополонених», — підкреслив омбудсмен.
Він додав, що вкотре буде порушувати питання, що росіяни та рф повинні нести відповідальність за кожен такий випадок, зокрема й за цей.
«Думаю, що нашим правоохоронним та розвідувальним органам вдасться фізично встановити причетних до цього ганебного воєнного злочину, а саме до вбивства українських військовополонених», — резюмував Лубінець.
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Про це Лубінець сказав у коментарі hromadske.
Відповідне відео опублікував Telegram-канал DeepState. На ньому видно, як група військових розстрілює двох інших військовослужбовців, що виходять із бліндажа, один з яких тримає руки за головою. За даними DeepState, це сталося біля Степового Донецької області, коли окупанти зайшли на позиції 45 окремого стрілецького батальйону.
Лубінець заявив нам, що 4 грудня офіційно звернеться до Міжнародного комітету Червоного Хреста як до організації з мандатом фіксації поводження з військовополоненими. А також до ООН, щоб організація зафіксувала цей факт як ще один яскравий приклад порушення міжнародного гуманітарного права з боку рф та російських військових.
«На відео чітко всі можуть побачити, що українські військові виконують усі необхідні речі, які показують, що вони без зброї, що вони здаються в полон і не несуть жодної загрози для російських військових. Отже, їх автоматично повинні були взяти в полон і надати статус військовополонених», — підкреслив омбудсмен.
Він додав, що вкотре буде порушувати питання, що росіяни та рф повинні нести відповідальність за кожен такий випадок, зокрема й за цей.
«Думаю, що нашим правоохоронним та розвідувальним органам вдасться фізично встановити причетних до цього ганебного воєнного злочину, а саме до вбивства українських військовополонених», — резюмував Лубінець.
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