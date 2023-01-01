Омбудсмен звернеться до ООН через нове відео розстрілу українських полонених

Дмитро Лубінець звернеться через це до міжнародних організацій. Також він сподівається, що розвідці вдасться фізично встановити особи винних.



Про це Лубінець сказав у коментарі



Відповідне відео опублікував Telegram-канал DeepState. На ньому видно, як група військових розстрілює двох інших військовослужбовців, що виходять із бліндажа, один з яких тримає руки за головою. За даними DeepState, це сталося біля Степового Донецької області, коли окупанти зайшли на позиції 45 окремого стрілецького батальйону.



Лубінець заявив нам, що 4 грудня офіційно звернеться до Міжнародного комітету Червоного Хреста як до організації з мандатом фіксації поводження з військовополоненими. А також до ООН, щоб організація зафіксувала цей факт як ще один яскравий приклад порушення міжнародного гуманітарного права з боку рф та російських військових.



«На відео чітко всі можуть побачити, що українські військові виконують усі необхідні речі, які показують, що вони без зброї, що вони здаються в полон і не несуть жодної загрози для російських військових. Отже, їх автоматично повинні були взяти в полон і надати статус військовополонених», — підкреслив омбудсмен.



Він додав, що вкотре буде порушувати питання, що росіяни та рф повинні нести відповідальність за кожен такий випадок, зокрема й за цей.



«Думаю, що нашим правоохоронним та розвідувальним органам вдасться фізично встановити причетних до цього ганебного воєнного злочину, а саме до вбивства українських військовополонених», — резюмував Лубінець.

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