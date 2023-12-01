З’явилося відео розстрілу українських військових, які здавалися в полон
Сьогодні, 21:30
У Збройних Силах перевіряють відео розстрілу російськими окупантами українських військових, які здавалися в полон, імовірно, біля Степового.
Про це повідомили у телеграм-каналі DeepState, речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун у коментарі УП.
Телеграм-канал опублікував відео, на якому видно, як група військових розстрілює двох інших військових, які виходять із бліндажа і один з яких тримає руки за головою.
За даними DeepState, це сталося біля Степового, коли ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону.
"Ворог зайшов на позиції 45-го ОСБ. Під час зачистки кацапи наткнулися на бліндаж, в якому сиділи наші хлопці. Вони були вимушені здаватися через нестачу БК. Відразу як вийшов другий боєць, … просто розстріляли обох", - йдеться в повідомленні.
На прохання "Української правди" підтвердити, чи мали місце такі події, речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун зазначив наступне: "Російські окупанти щоденно цинічно порушують правила ведення війни. І це відео – кричуще тому підтвердження. Воно проходить відповідні процедури перевірки і документування. Подібні злочини не мають строку давності, всі докази будуть передані у відповідні міжнародні інституції, які займаються воєнними злочинами".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у телеграм-каналі DeepState, речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун у коментарі УП.
Телеграм-канал опублікував відео, на якому видно, як група військових розстрілює двох інших військових, які виходять із бліндажа і один з яких тримає руки за головою.
За даними DeepState, це сталося біля Степового, коли ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону.
"Ворог зайшов на позиції 45-го ОСБ. Під час зачистки кацапи наткнулися на бліндаж, в якому сиділи наші хлопці. Вони були вимушені здаватися через нестачу БК. Відразу як вийшов другий боєць, … просто розстріляли обох", - йдеться в повідомленні.
На прохання "Української правди" підтвердити, чи мали місце такі події, речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун зазначив наступне: "Російські окупанти щоденно цинічно порушують правила ведення війни. І це відео – кричуще тому підтвердження. Воно проходить відповідні процедури перевірки і документування. Подібні злочини не мають строку давності, всі докази будуть передані у відповідні міжнародні інституції, які займаються воєнними злочинами".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З’явилося відео розстрілу українських військових, які здавалися в полон
Сьогодні, 21:30
Волинянка стала посмертним донором і врятувала життя двом людям
Сьогодні, 21:15
На Волині під час пожежі загинув 56-річний чоловік
Сьогодні, 20:47
На війні загинув 22-річний Герой з Волині Павло Заліпа
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 грудня
Сьогодні, 20:00