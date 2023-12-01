З’явилося відео розстрілу українських військових, які здавалися в полон

З’явилося відео розстрілу українських військових, які здавалися в полон
У Збройних Силах перевіряють відео розстрілу російськими окупантами українських військових, які здавалися в полон, імовірно, біля Степового.

Про це повідомили у телеграм-каналі DeepState, речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун у коментарі УП.

Телеграм-канал опублікував відео, на якому видно, як група військових розстрілює двох інших військових, які виходять із бліндажа і один з яких тримає руки за головою.

За даними DeepState, це сталося біля Степового, коли ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону.

"Ворог зайшов на позиції 45-го ОСБ. Під час зачистки кацапи наткнулися на бліндаж, в якому сиділи наші хлопці. Вони були вимушені здаватися через нестачу БК. Відразу як вийшов другий боєць, … просто розстріляли обох", - йдеться в повідомленні.

На прохання "Української правди" підтвердити, чи мали місце такі події, речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун зазначив наступне: "Російські окупанти щоденно цинічно порушують правила ведення війни. І це відео – кричуще тому підтвердження. Воно проходить відповідні процедури перевірки і документування. Подібні злочини не мають строку давності, всі докази будуть передані у відповідні міжнародні інституції, які займаються воєнними злочинами".

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Теги: Росія, Україна, війна, військові, розстріл
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