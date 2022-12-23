На Волині під час пожежі загинув 56-річний чоловік





Про це



На місце пожежі викликали медиків, постраждав 56-річний чоловік.



Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, чоловік перебував у стані клінічної смерті.



На жаль, реанімаційні заходи були безрезультатні.



Медики констатували біологічну смерть.



У пресслужбі ДСНС Волині повідомили, що 2 грудня о 08:02 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Заріччя з будинку, у якому можуть перебувати люди, йде дим. На місці події працювала Колківська місцева пожежна команда. Згодом передали, що в будівлі виявили тіло людини. Причини пожежі будуть встановлені згодом.



Рятувальники оперативно ліквідували загорання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Заріччя на вулиці Центральній горів будинок.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.На місце пожежі викликали медиків, постраждав 56-річний чоловік.Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, чоловік перебував у стані клінічної смерті.На жаль, реанімаційні заходи були безрезультатні.Медики констатували біологічну смерть.У пресслужбі ДСНС Волині повідомили, що 2 грудня о 08:02 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Заріччя з будинку, у якому можуть перебувати люди, йде дим. На місці події працювала Колківська місцева пожежна команда. Згодом передали, що в будівлі виявили тіло людини. Причини пожежі будуть встановлені згодом.Рятувальники оперативно ліквідували загорання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію