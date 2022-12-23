На Волині під час пожежі загинув 56-річний чоловік
Сьогодні, 20:47
У селі Заріччя на вулиці Центральній горів будинок.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
На місце пожежі викликали медиків, постраждав 56-річний чоловік.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, чоловік перебував у стані клінічної смерті.
На жаль, реанімаційні заходи були безрезультатні.
Медики констатували біологічну смерть.
У пресслужбі ДСНС Волині повідомили, що 2 грудня о 08:02 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Заріччя з будинку, у якому можуть перебувати люди, йде дим. На місці події працювала Колківська місцева пожежна команда. Згодом передали, що в будівлі виявили тіло людини. Причини пожежі будуть встановлені згодом.
Рятувальники оперативно ліквідували загорання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
На місце пожежі викликали медиків, постраждав 56-річний чоловік.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, чоловік перебував у стані клінічної смерті.
На жаль, реанімаційні заходи були безрезультатні.
Медики констатували біологічну смерть.
У пресслужбі ДСНС Волині повідомили, що 2 грудня о 08:02 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Заріччя з будинку, у якому можуть перебувати люди, йде дим. На місці події працювала Колківська місцева пожежна команда. Згодом передали, що в будівлі виявили тіло людини. Причини пожежі будуть встановлені згодом.
Рятувальники оперативно ліквідували загорання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка стала посмертним донором і врятувала життя двом людям
Сьогодні, 21:15
На Волині під час пожежі загинув 56-річний чоловік
Сьогодні, 20:47
На війні загинув 22-річний Герой з Волині Павло Заліпа
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 грудня
Сьогодні, 20:00