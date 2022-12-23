На Волині під час пожежі загинув 56-річний чоловік

На Волині під час пожежі загинув 56-річний чоловік
У селі Заріччя на вулиці Центральній горів будинок.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

На місце пожежі викликали медиків, постраждав 56-річний чоловік.

Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, чоловік перебував у стані клінічної смерті.

На жаль, реанімаційні заходи були безрезультатні.

Медики констатували біологічну смерть.

У пресслужбі ДСНС Волині повідомили, що 2 грудня о 08:02 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Заріччя з будинку, у якому можуть перебувати люди, йде дим. На місці події працювала Колківська місцева пожежна команда. Згодом передали, що в будівлі виявили тіло людини. Причини пожежі будуть встановлені згодом.

Рятувальники оперативно ліквідували загорання.

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Теги: Волинь, пожежа, будинок, чоловік, смерть
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