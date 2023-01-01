Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

У Луцьку буде хмарно. Вночі значний сніг та мокрий сніг. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Видимість 1-3 км, в снігопаді 200-500 метрів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Теги: погода, прогноз
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