Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
У Луцьку буде хмарно. Вночі значний сніг та мокрий сніг. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Видимість 1-3 км, в снігопаді 200-500 метрів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
У Луцьку буде хмарно. Вночі значний сніг та мокрий сніг. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Видимість 1-3 км, в снігопаді 200-500 метрів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
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