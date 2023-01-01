На війні загинув 22-річний Герой з Волині Павло Заліпа

Заліпа Павло.



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"Трагічна звістка охопила всю Ратнівську громаду - під час бойових завдань загинув солдат Заліпа Павло Іванович, 09.07.2001 року народження, житель села Комарове. Йому 22. Навіки 22...



Слова не варті нічого, коли небесне воїнство поповнюється молодим юнаком, якому б творити сім'ю та ростити дітей на мирній священній землі. Щирі співчуття батькам, рідним та друзям", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Ратнівській громаді."Трагічна звістка охопила всю Ратнівську громаду - під час бойових завдань загинув солдат Заліпа Павло Іванович, 09.07.2001 року народження, житель села Комарове. Йому 22. Навіки 22...Слова не варті нічого, коли небесне воїнство поповнюється молодим юнаком, якому б творити сім'ю та ростити дітей на мирній священній землі. Щирі співчуття батькам, рідним та друзям", - йдеться в повідомленні.

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