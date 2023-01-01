На війні загинув 22-річний Герой з Волині Павло Заліпа
Сьогодні, 20:25
На війні загинув Герой з Волині Заліпа Павло.
Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Трагічна звістка охопила всю Ратнівську громаду - під час бойових завдань загинув солдат Заліпа Павло Іванович, 09.07.2001 року народження, житель села Комарове. Йому 22. Навіки 22...
Слова не варті нічого, коли небесне воїнство поповнюється молодим юнаком, якому б творити сім'ю та ростити дітей на мирній священній землі. Щирі співчуття батькам, рідним та друзям", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Трагічна звістка охопила всю Ратнівську громаду - під час бойових завдань загинув солдат Заліпа Павло Іванович, 09.07.2001 року народження, житель села Комарове. Йому 22. Навіки 22...
Слова не варті нічого, коли небесне воїнство поповнюється молодим юнаком, якому б творити сім'ю та ростити дітей на мирній священній землі. Щирі співчуття батькам, рідним та друзям", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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