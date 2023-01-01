На війні загинув 22-річний Герой з Волині Павло Заліпа

На війні загинув 22-річний Герой з Волині Павло Заліпа
На війні загинув Герой з Волині Заліпа Павло.

Про це повідомили у Ратнівській громаді.

"Трагічна звістка охопила всю Ратнівську громаду - під час бойових завдань загинув солдат Заліпа Павло Іванович, 09.07.2001 року народження, житель села Комарове. Йому 22. Навіки 22...

Слова не варті нічого, коли небесне воїнство поповнюється молодим юнаком, якому б творити сім'ю та ростити дітей на мирній священній землі. Щирі співчуття батькам, рідним та друзям", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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