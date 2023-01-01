На Волині судили шкільного охоронця за ухилення від мобілізації





Відповідний вирок ухвалив Нововолинський міський суд, інформує ІВ



З матеріалів справи відомо, що уродженця села Біличі Іваничівського району, який працює охоронцем у Нововолинському ліцеї №9, військово-лікарська комісія визнала придатним до проходження військової служби.



23 червня близько 13 години чоловік отримав повістку про необхідність прибуття о 17 годині цього ж дня в пункт збору для відправлення у команді до військової частини для проходження служби. Однак до пункту збору він не прибув.



Обвинувачений визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України. Чоловік повідомив суду, що не з'явився до пункту збору, оскільки злякався, знаючи, що не має навиків військової справи.



Волинянин також зазначив, що відповідно до висновку ВЛК, його визнали придатним до проходження військової служби. Натомість він вважає, що стан його здоров’я є не зовсім задовільним, адже тривалий час працював на фізичних роботах у сільськогосподарській галузі.



Оскільки волинянин щиро розкаявся у вчиненому, суд замінив для нього реальний термін на три роки одним роком іспитового строку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині ледве не загримів за ґрати шкільний охоронець, який ухилився від мобілізації. Чоловік отримав рік умовного покарання.Відповідний вирок ухвалив Нововолинський міський суд, інформує ІВ Волинські новини З матеріалів справи відомо, що уродженця села Біличі Іваничівського району, який працює охоронцем у Нововолинському ліцеї №9, військово-лікарська комісія визнала придатним до проходження військової служби.23 червня близько 13 години чоловік отримав повістку про необхідність прибуття о 17 годині цього ж дня в пункт збору для відправлення у команді до військової частини для проходження служби. Однак до пункту збору він не прибув.Обвинувачений визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України. Чоловік повідомив суду, що не з'явився до пункту збору, оскільки злякався, знаючи, що не має навиків військової справи.Волинянин також зазначив, що відповідно до висновку ВЛК, його визнали придатним до проходження військової служби. Натомість він вважає, що стан його здоров’я є не зовсім задовільним, адже тривалий час працював на фізичних роботах у сільськогосподарській галузі.Оскільки волинянин щиро розкаявся у вчиненому, суд замінив для нього реальний термін на три роки одним роком іспитового строку.

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