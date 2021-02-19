Кликали на допомогу: на Волині врятували дітей, які перебували на льоду

Сьогодні ввечері, 2 грудня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Гряди Володимирського району на місцевій водоймі знаходяться двоє дітей та кличуть на допомогу. На місце виклику направили черговий підрозділ 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинськ.Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Волинській області."Прибувши до місця виклику рятувальники у спеціальних костюмах та за допомогою обладнання дістали дітей на берег та передали медикам, після огляду їх забрали батьки. Потерпілими виявились місцеві жителі, обоє 2012 р.н.", - йдеться у повідомленні.Зі слів дітей вони вийшли на кригу та дійшли середини, там один з хлопчаків провалився у воду. Його друг не злякався та допоміг вибратися з води.Після чого хлопці вирішили повернутися назад на берег та підійшовши ближче до берега крига почала тріскати та ламатися. Діти вирішили повернутися назад до середини ставка, де був товстіший лід та кликати на допомогу.