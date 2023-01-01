Путін підписав указ про збільшення армії рф

Путін підписав указ про збільшення армії рф
Російський диктатор володимир путін підписав указ, який передбачає збільшення штатної чисельності військовослужбовців російської армії на 170 тисяч осіб.

Документ опублікований на сайті Кремля і набирає чинності з дня його підписання, повідомляють РосЗМІ.

Про це повідомляють Новини N.

Зазначається, що штатна чисельність збройних сил РФ встановлюється на рівні 2209130 осіб, у тому числі 1320000 військовослужбовців.

У попередньому указі про чисельність армії, який діяв з 1 січня 2023 року та втратив чинність, цей показник становив 2 039 758 осіб, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців.

Як заявили у міністерстві оборони Росії, через збільшення чисельності збройних сил проводити мобілізацію в країні чи збільшувати призов на термінову службу не планують.

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Теги: путін, армія рф
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