Путін підписав указ про збільшення армії рф

володимир путін підписав указ, який передбачає збільшення штатної чисельності військовослужбовців російської армії на 170 тисяч осіб.



Документ опублікований на сайті Кремля і набирає чинності з дня його підписання, повідомляють РосЗМІ.



Про це повідомляють



Зазначається, що штатна чисельність збройних сил РФ встановлюється на рівні 2209130 осіб, у тому числі 1320000 військовослужбовців.



У попередньому указі про чисельність армії, який діяв з 1 січня 2023 року та втратив чинність, цей показник становив 2 039 758 осіб, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців.



Як заявили у міністерстві оборони Росії, через збільшення чисельності збройних сил проводити мобілізацію в країні чи збільшувати призов на термінову службу не планують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський диктаторпідписав указ, який передбачає збільшення штатної чисельності військовослужбовців російської армії на 170 тисяч осіб.Документ опублікований на сайті Кремля і набирає чинності з дня його підписання, повідомляють РосЗМІ.Про це повідомляють Новини N Зазначається, що штатна чисельність збройних сил РФ встановлюється на рівні 2209130 осіб, у тому числі 1320000 військовослужбовців.У попередньому указі про чисельність армії, який діяв з 1 січня 2023 року та втратив чинність, цей показник становив 2 039 758 осіб, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців.Як заявили у міністерстві оборони Росії, через збільшення чисельності збройних сил проводити мобілізацію в країні чи збільшувати призов на термінову службу не планують.

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