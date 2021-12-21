Де на Волині запрацюють резиденції Святого Миколая: перелік









Луцьк



У місті Луцьку, як і торік, до свята запрацює резиденція Святого Миколая в укритті на проспекті Волі, 2 (вхід через артгалерею "Образ"). Вхід на локацію безплатний, також вітається донат на ЗСУ.



Резиденція працюватиме з 6 до 10 грудня щоденно з 14:00 до 20:00. У випадку відключення електроенергії резиденція працюватиме: на локації є ліхтарики, які освітлюватимуться приміщення.



Як інформують організатори, у резиденції діти зможуть поспілкуватися зі Святим Миколаєм, розповісти про свої мрії, передати лист із побажаннями та сфотографуватися. Для груп від п'яти до 15 людей слід попередньо записатися за номером +380961247697 для узгодження дати та часу.



"Якщо хочете, щоб ваша дитина отримала попередньо підготовлений вами подарунок — попередьте про це організаторів та обговоріть деталі. Якщо хочете передати подарунок іншій дитині з-поміж незахищених верств населення — у резиденції буде така можливість", — зазначають організатори.



Ще одна резиденція святого Миколая в обласному центрі Волині запрацювала на вулиці Задворецькій, 4 поблизу податкової інспекції, повідомила у соцмережах луцька волонтерка Тетяна Потоцька-Євчук.



Аби потрапити на локацію, потрібно попередньо зареєструватися за номером телефону +380679002097. Резиденція діятиме 1-3 грудня з 12:00 до 15:00.



"Чудотворець із радістю прийме кожного у своєму затишному будиночку. Спеціально для вас Миколай та його Ельф проведуть свою найкращу розважальну програму з конкурсами й танцями", — зазначили організатори.



Володимир



У Володимирі святкове відкриття резиденції святого Миколая відбудеться 6 грудня у Центрі культурних послуг (колишній РБК). Локація працюватиме з 11:00 до 18:00, повідомили в міськраді.



Для дітей та дорослих цього дня запланували святкову програму, зокрема зустріч зі Святим Миколаєм, під час якої діти отримають подарунки та можливість поспілкуватися й сфотографуватися із чудотворцем, музичні виступи дитячої студії естрадного вокалу Crystal Voice, танці від місцевого колективу Sierra Crew, а також ярмарок майстрів народної творчості.



Нововолинськ



У місті Нововолинську до 5 грудня на майдані Незалежності безплатно працюватиме будинок Святого Миколая. У будиночку є скринька для донатів за бажанням на підтримку захисників, повідомили в міськраді.



1 грудня у святковій резиденції зустрічали перших відвідувачів.



Жителі громади можуть прийти з дітьми щодня з 16:00 до 20:00, аби сфотографуватися з казковими персонажами та написати лист Миколаю Чудотворцю.



Урочисте відкриття резиденції відбудеться 6 грудня о 17:00, де наймолодших жителів у будиночку чекатиме Святий Миколай. Святковий персонаж чекатиме на дітей впродовж двох днів — 6 та 7 грудня.



Ковель



У місті Ковелі до 6 грудня планують відкрити "Хатинку святого Миколая", розповіла телефоном секретар міської ради Оксана Багнова.



Ця локація діятиме в Палаці учнівської молоді імені Івана Франка, що на вулиці Незалежності, 100. За яким графіком працюватиме — поки точно невідомо.



Зі слів посадовиці, хатинку цього року будуть встановлювати у приміщенні, торік "Садибу Святого Миколая" встановлювали на вулиці.



"У хатинці буде сидіти Миколай, діти зможуть з ним поспілкуватися, розказати вірш, загадати бажання. Також поруч буде ялинка і можна сфотографуватися", — сказала Оксана Багнова.



Чи є інші резиденції святого Миколая у територіальних громадах в області Суспільне запитало в директора департаменту культури, молоді та спорту Волинської облдержадміністрації Олександра Хвіщука. Зі слів посадовця, такої інформації від громад не зібрали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У міських територіальних громадах на території Волині до Дня святого Миколая, який цьогоріч Україна відзначає 6 грудня за новим календарем, запрацюють святкові резиденції. Суспільне зібрало інформацію про локації та як вони діятимуть.У місті Луцьку, як і торік, до свята запрацює резиденція Святого Миколая в укритті на проспекті Волі, 2 (вхід через артгалерею "Образ"). Вхід на локацію безплатний, також вітається донат на ЗСУ.Резиденція працюватиме з 6 до 10 грудня щоденно з 14:00 до 20:00. У випадку відключення електроенергії резиденція працюватиме: на локації є ліхтарики, які освітлюватимуться приміщення.Як інформують організатори, у резиденції діти зможуть поспілкуватися зі Святим Миколаєм, розповісти про свої мрії, передати лист із побажаннями та сфотографуватися. Для груп від п'яти до 15 людей слід попередньо записатися за номером +380961247697 для узгодження дати та часу."Якщо хочете, щоб ваша дитина отримала попередньо підготовлений вами подарунок — попередьте про це організаторів та обговоріть деталі. Якщо хочете передати подарунок іншій дитині з-поміж незахищених верств населення — у резиденції буде така можливість", — зазначають організатори.Ще одна резиденція святого Миколая в обласному центрі Волині запрацювала на вулиці Задворецькій, 4 поблизу податкової інспекції, повідомила у соцмережах луцька волонтерка Тетяна Потоцька-Євчук.Аби потрапити на локацію, потрібно попередньо зареєструватися за номером телефону +380679002097. Резиденція діятиме 1-3 грудня з 12:00 до 15:00."Чудотворець із радістю прийме кожного у своєму затишному будиночку. Спеціально для вас Миколай та його Ельф проведуть свою найкращу розважальну програму з конкурсами й танцями", — зазначили організатори.У Володимирі святкове відкриття резиденції святого Миколая відбудеться 6 грудня у Центрі культурних послуг (колишній РБК). Локація працюватиме з 11:00 до 18:00, повідомили в міськраді.Для дітей та дорослих цього дня запланували святкову програму, зокрема зустріч зі Святим Миколаєм, під час якої діти отримають подарунки та можливість поспілкуватися й сфотографуватися із чудотворцем, музичні виступи дитячої студії естрадного вокалу Crystal Voice, танці від місцевого колективу Sierra Crew, а також ярмарок майстрів народної творчості.У місті Нововолинську до 5 грудня на майдані Незалежності безплатно працюватиме будинок Святого Миколая. У будиночку є скринька для донатів за бажанням на підтримку захисників, повідомили в міськраді.1 грудня у святковій резиденції зустрічали перших відвідувачів.Жителі громади можуть прийти з дітьми щодня з 16:00 до 20:00, аби сфотографуватися з казковими персонажами та написати лист Миколаю Чудотворцю.Урочисте відкриття резиденції відбудеться 6 грудня о 17:00, де наймолодших жителів у будиночку чекатиме Святий Миколай. Святковий персонаж чекатиме на дітей впродовж двох днів — 6 та 7 грудня.У місті Ковелі до 6 грудня планують відкрити "Хатинку святого Миколая", розповіла телефоном секретар міської радиЦя локація діятиме в Палаці учнівської молоді імені Івана Франка, що на вулиці Незалежності, 100. За яким графіком працюватиме — поки точно невідомо.Зі слів посадовиці, хатинку цього року будуть встановлювати у приміщенні, торік "Садибу Святого Миколая" встановлювали на вулиці."У хатинці буде сидіти Миколай, діти зможуть з ним поспілкуватися, розказати вірш, загадати бажання. Також поруч буде ялинка і можна сфотографуватися", — сказала Оксана Багнова.Чи є інші резиденції святого Миколая у територіальних громадах в області Суспільне запитало в директора департаменту культури, молоді та спорту Волинської облдержадміністрації. Зі слів посадовця, такої інформації від громад не зібрали.

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