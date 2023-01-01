Луцькі рятувальники врятували життя травмованій дикій качці





Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.



Фахівці ДСНС за допомогою спеціального обладнання дістали птаха та передали його небайдужим громадянам, які віднесли його до Луцького зоопарку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку з меліоративного каналу врятували дику качку з травмованим крилом.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.Фахівці ДСНС за допомогою спеціального обладнання дістали птаха та передали його небайдужим громадянам, які віднесли його до Луцького зоопарку.

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