Луцькі рятувальники врятували життя травмованій дикій качці
Сьогодні, 17:39
У Луцьку з меліоративного каналу врятували дику качку з травмованим крилом.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Фахівці ДСНС за допомогою спеціального обладнання дістали птаха та передали його небайдужим громадянам, які віднесли його до Луцького зоопарку.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Фахівці ДСНС за допомогою спеціального обладнання дістали птаха та передали його небайдужим громадянам, які віднесли його до Луцького зоопарку.
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