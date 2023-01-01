Луцькі рятувальники врятували життя травмованій дикій качці

Луцькі рятувальники врятували життя травмованій дикій качці
У Луцьку з меліоративного каналу врятували дику качку з травмованим крилом.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Фахівці ДСНС за допомогою спеціального обладнання дістали птаха та передали його небайдужим громадянам, які віднесли його до Луцького зоопарку.

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Теги: качка, ДСНС
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