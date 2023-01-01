У центрі Києва встановили першу Ханукію

У центрі Києва встановили першу Ханукію
Рабин Моше Реувен Асман показав процес встановлення Ханукальної менори — Ханукії у центрі Києва — на даху синагоги Бродського.

Про це повідомляє JewishNews.

Зазвичай цей світильник, який запалюють впродовж 8 днів святкування Хануки, встановлюють безпосередньо перед святом. Цьогоріч Ханука 5783 (2023) триватиме з вечора 7 грудня до вечора 15 грудня.

Але, за словами рабина, цьогоріч вирішили трохи раніше поставити як символ того, що світло завжди перемагає пітьму, і навіть небагато світла розганяє багато пітьми, як небагато добра перемагає багато зла — це основний меседж Хануки.

Ханука — єврейське свято чуда і перемоги добра над злом, перемоги світла над пітьмою. Означає “освячення”, “оновлення”.

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Теги: Ханукія, Київ
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