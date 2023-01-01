На Волині планують відкрити центр життєстійкості
Сьогодні, 16:08
Центри життєстійкості – це дружні, безбар’єрні простори, на базі яких надаватимуться соціальні послуги, зокрема інформування, консультування та соціально-психологічна допомога. На сьогодні вже відібрано 30 тергромад з 14 областей України, в яких відкриють подібні заклади. Серед них – Нововолинська міська територіальна громада.
Про це інформує Волинська ОВА.
Проєкт реалізує Міністерство соціальної політики України. Відтак, кошти на створення центрів життєстійкості залучать з держбюджету. Їх спрямують на облаштування закладу, навчання та заробітну плату працівників впродовж 12 місяців. Територіальна громада, своєю чергою, повинна лише виділити приміщення, що відповідає нормам безбар’єрності або не потребує значних вкладень у її забезпечення.
За словами директора департаменту соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації Оксани Гобод, ця нова соціальна послуга спрямована на підтримку та зміцнення психічного здоров’я населення, зниження загального рівня стресу і тривожності, адаптацію до кризових ситуацій, навчання стресостійкості тощо.
«Послуга передбачає системне надання психосоціальної підтримки людині або сім’ї, які цього потребують: починаючи від фахової оцінки їхніх потреб і завершуючи допомогою в реалізації плану такої підтримки», – розповідає Оксана Гобод.
Отож, відповідно до наказу Мінсоцполітики від 22 листопада 2023 року №455-Н Нововолинську міську територіальну громаду визначено як громаду, що братиме участь в експериментальному проєкті із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості.
Також заявку для участі у проєкті подала Зимнівська ТГ. Натомість, ще 3 громади формують відповідний пакет документів.
Центри життєстійкості почнуть працювати з 2024-го року.
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Про це інформує Волинська ОВА.
Проєкт реалізує Міністерство соціальної політики України. Відтак, кошти на створення центрів життєстійкості залучать з держбюджету. Їх спрямують на облаштування закладу, навчання та заробітну плату працівників впродовж 12 місяців. Територіальна громада, своєю чергою, повинна лише виділити приміщення, що відповідає нормам безбар’єрності або не потребує значних вкладень у її забезпечення.
За словами директора департаменту соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації Оксани Гобод, ця нова соціальна послуга спрямована на підтримку та зміцнення психічного здоров’я населення, зниження загального рівня стресу і тривожності, адаптацію до кризових ситуацій, навчання стресостійкості тощо.
«Послуга передбачає системне надання психосоціальної підтримки людині або сім’ї, які цього потребують: починаючи від фахової оцінки їхніх потреб і завершуючи допомогою в реалізації плану такої підтримки», – розповідає Оксана Гобод.
Отож, відповідно до наказу Мінсоцполітики від 22 листопада 2023 року №455-Н Нововолинську міську територіальну громаду визначено як громаду, що братиме участь в експериментальному проєкті із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості.
Також заявку для участі у проєкті подала Зимнівська ТГ. Натомість, ще 3 громади формують відповідний пакет документів.
Центри життєстійкості почнуть працювати з 2024-го року.
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