На Волині планують відкрити центр життєстійкості

Центри життєстійкості – це дружні, безбар’єрні простори, на базі яких надаватимуться соціальні послуги, зокрема інформування, консультування та соціально-психологічна допомога. На сьогодні вже відібрано 30 тергромад з 14 областей України, в яких відкриють подібні заклади. Серед них – Нововолинська міська територіальна громада.Про це інформує Волинська ОВА.Проєкт реалізує Міністерство соціальної політики України. Відтак, кошти на створення центрів життєстійкості залучать з держбюджету. Їх спрямують на облаштування закладу, навчання та заробітну плату працівників впродовж 12 місяців. Територіальна громада, своєю чергою, повинна лише виділити приміщення, що відповідає нормам безбар’єрності або не потребує значних вкладень у її забезпечення.За словами директора департаменту соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації, ця нова соціальна послуга спрямована на підтримку та зміцнення психічного здоров’я населення, зниження загального рівня стресу і тривожності, адаптацію до кризових ситуацій, навчання стресостійкості тощо.«Послуга передбачає системне надання психосоціальної підтримки людині або сім’ї, які цього потребують: починаючи від фахової оцінки їхніх потреб і завершуючи допомогою в реалізації плану такої підтримки», – розповідає Оксана Гобод.Отож, відповідно до наказу Мінсоцполітики від 22 листопада 2023 року №455-Н Нововолинську міську територіальну громаду визначено як громаду, що братиме участь в експериментальному проєкті із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості.Також заявку для участі у проєкті подала Зимнівська ТГ. Натомість, ще 3 громади формують відповідний пакет документів.Центри життєстійкості почнуть працювати з 2024-го року.